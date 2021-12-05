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Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Son Dakika

Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

05.12.2021 20:33
Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Bursa'daki hayranlarıyla dün akşam bir araya Gülşen, cesur sahne kıyafetiyle olay oldu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, beline kadar gelen dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Sahnede giydiği kıyafetlerle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen, dün akşam Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Sosyal medya hesabından konserin ilk bölümünden fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, tercih ettiği cesur sahne kostümüyle dikkat çekti.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Beline kadar kadar dekolteli kıyafetiyle takipçilerinden tam not alan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım kostümün çok yakıştığı söyleyerek övgüler de bulunurken, bazı kullanıcılar ise abartılı bulduğunu ifade etti.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

SEYİRCİLERİ ADETA COŞTURDU

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede şarkılarını seslendiren Gülşen, seyircileri adeta coşturdu.

Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Gülşen sınırları zorladı! Beline kadar gelen dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Gülşen, Medya, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Son Dakika Magazin


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