Şarkıcı Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

03.05.2023 11:18

Konserinde imam hatiplilerle ilgili sarf ettiklerinden ötürü geçtiğimiz sene hapis yatan şarkıcı Gülşen'in yargılanmasında sona gelindi. Ünlü şarkıcı, 10 ay hapis cezası alırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.

"İMAM HATİPTE OKUMUŞ, SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

250 BİN TL'LİK TEMİNATLA YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Ne yaptı ki adammı vurdu? hırsızlık mı yaptı?ne yaptı? Cevap Yaz 119 116 Yayından Kaldır
500

Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:39 TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:33 Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
13:31 TFF binasına silahlı saldırı davasında Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:51 Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü
12:44 Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti
12:34 Esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş yaklaşıp sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
12:16 PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:10 PFDK ceza açıklar açıklamaz Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:01 AK Partili vekilden tepki çeken sözler: Önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız
11:50 Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 55 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 13:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı! Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement