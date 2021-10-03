Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı

Gülşen, Ankara'da sahne aldığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bacak ve göğüs dekolteli kıyafet tercih eden şarkıcı, daha sonra paylaştığı dört kareyi sildi.

AYNI POZLARI YENİDEN YÜKLEDİ

Gülşen'in kareleri yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı. Karelerin silinmesinden sonra çıkan haberleri okuyup durumu fark eden şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi.

"SAHİDEN SİLMİŞİM"

Şarkıcı bir takipçisinin, "Önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim" yorumuna, "Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla" karşılığını verdi. Gülşen'in karelerine beğeni yağdı.