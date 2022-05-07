Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu! - Son Dakika

Uzun bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nişanlanan Hadise, 30 Nisan'da gözlerden uzak bir şekilde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Törene sadece 20 kişi çağıran ve konukların görüntü almasını yasaklayan Hadise ile Mehmet Dinçerler balayına çıktı.

"EŞİM BANA KRALİÇELER GİBİ BAKIYOR"

Özel hayatını basından gizli yaşamayı tercih eden Hadise, nikah töreninden herhangi bir paylaşım yapmadı. Törenden sonra Kıbrıs'ta sahneye çıkan şarkıcı, Prenses şarkısını söyledikten sonra evliliği hakkında "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi.

BALAYINDAN KARELERİ PAYLAŞTI

Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, balayına çıktı. Instagram'da 13,7 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, eşiyle çıktığı tatilden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi. Kendi şarkıcı Yaz Günü eşliğinde sahil pozlarını paylaşan Hadise, "Kalbimi çalar bu deniz" notunu düştü.