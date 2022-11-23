Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını söyleyen Seren Serengil'in "Evli bir erkeği seviyorum" sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını söyleyen Seren Serengil'in "Evli bir erkeği seviyorum" sözleri yeniden gündem oldu

23.11.2022 16:19

Hadise ve Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığını iddia eden ve buna tepki gösteren Seren Serengil'in yıllar önce gazetede çıkan "Evli bir erkeği seviyorum" sözleri yenidem gündeme geldi. Serengil gençlik yıllarında yaptığı bu itirafla o dönem de çok konuşulmuştu.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını kanıtlamak için bazı yazışmaları yayınlayacağını söylemişti. Bir sonraki gün ikilinin yasak bir ilişki içinde olduğunu söyleyerek duruma tepki göstermişti.

HADİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise ise Serengil'in iddialarının asılsız olduğunu ve özel hayatına müdahale olduğunu dile getirerek hakkında konuşulmamasını istedi.

KİMİ ELEŞTİRDİİ KİMİ DESTEK VERDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından gündeme oturan olayın kahramanları sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Kimi Hadise'ye tepki gösterirken birçok kişi de Seren Serengil'in yaptığının yanlış olduğunu, ünlü sunucunun da bir dönem bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlattı.

"EVLİ BİR ERKEĞİ SEVİYORUM"

Gençlik yıllarında verdiği bir röportajında Seren Serengil'in "Evli bir erkekle hayatta beraber olmam dedim. Ama Allah büyük konuşturmasın. İnsan sevince, ne olursa olsun kendini engelleyemiyor. Beni ancak sevgiye saygı duyanlar anlar" sözleri gündeme geldi. Birçok kişi Serengil'i röportajın görüntüsünü paylaşarak eleştirdi.

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Son Dakika Magazin Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını söyleyen Seren Serengil'in 'Evli bir erkeği seviyorum' sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise ile Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını söyleyen Seren Serengil'in "Evli bir erkeği seviyorum" sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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