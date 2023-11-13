Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Tayyar-Özlem Öz çifti konuştu: Soy ismimi değiştirmemiz dışında her şey iftira

Engin ve Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler Instagram hesaplarından lüks yaşantılarını sergileyen fenomenlere çevrildi. Bunların başında da kendi güzellik merkezi ve ürünleri bulunan Tayyar- Özlem Öz çifti geldi. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürüldü. Uzun süredir haklarındaki söylentilerle gündeme gelen ikili, soy isim değişikliği dışındaki tüm iddiaları yalanladı.

"BUNLARIN BİR HESABI VAR, BİZİ BİRİLERİYLE AYNI KEFEYE KOYMAYIN"

Dün akşam Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikili, "Sizi hedef alıyorlar ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" dedi.

"MACUNUMUZLA ALAKALI SADECE REKLAMLA İLGİLİ CEZA ALDIK"

Çocukların kullanması için sattıkları macunu merdiven altı bir fabrikada ürettikleri ve içeriğinden dolayı ceza aldıkları iddia edilen çift, "Macunumuzun içeriğiyle ilgili alınmış bir ceza yok. Macunu biz çocuklarımıza her gün yediriyoruz siz de yedirebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. 6-7 ay önce Rekabet Kurulu'nun rakip firmanın şikayeti üzerine öngörmüş olduğu bir para cezası var. Bu ceza kesinleşmiş değil, biz bunun için dava açtık. Bu da sadece reklam şeklinin yapılışıyla alakalı öngörülen bir cezaydı. Onun dışında içeriğimiz tertemiz" ifadelerini kullandı.

"ÖZSEFİL SOY İSMİNDEN RAHATSIZ OLDUĞUM İÇİN DEĞİŞTİRDİM"

Özsefil olan soy isimlerini Öz olarak değiştirdikleri iddiasını doğrulayan çift, "Hakkımızdaki tek doğru iddia bu. Ben Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistanlık yaparken soy ismimden rahatsız oldum. Çocuklarımın ileride akran baskısına uğrayabileceğini düşündüm. Kapımda ve kaşemde Özsefil yazmasını istemedim. Bana rencide edici geldiği için değiştirmek istedim. Bunu ben başlattım, benden sonra da ailemde birkaç kişi değiştirdi. Bu ayıp bir şey değil. O dönem zor bir süreç geçirerek yapmıştık" şeklinde konuştu.

"FETÖ İDDİASI YALAN, KARALAMA VE İFTİRA"

FETÖ'den ihraç edildikleri konuşulan ikili, bu iddia için de şunları söyledi: "FETÖ olayları 2016 yılında patlak verdi. Ben 2016 yılında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktordum. O gece ve gündüz bir sürü ameliyat yaptım. Ben daha sonrasında uzman oldum Şanlıurfa Siverek ilçesine giderek 1 yıl çalıştım. Daha sonra Ümraniye'ye gelerek 3 yıl çalıştım. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 yıl çalıştıktan sonra da 2021'de kendi isteğimle istifa ettim. Bununla alakalı yapılan tüm haberler yalan, karalama ve iftira üzerine kuruludur."

Öz çifti konuşulduğu gibi evlerinin olmadığını oturdukları villanın kira olduğunu söyledi. İkili öte yandan Instagram hesaplarından lüks hayatlarıyla ilgili paylaşımları sildikleri yönündeki söylentileri de yalanladı.