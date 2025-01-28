Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım\'a destek

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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Birçok ünlü isim de Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Hande Erçel, Merve Dizdar, Ceyda Düvenci, Aslı Enver, Hazal Kaya, Birce Akalay ve Pınar Deniz sosyal medyadan Barım'a destek verdi.

PINAR DENİZ

"Aklım almıyor"

CEYDA DÜVENCİ

"Karanlık..."

HANDE ERÇEL

"Ayşe'm..."

MERVE DİZDAR

"Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum. Çok"

HAZAL KAYA

ASLI ENVER

"Ayşe'm..."

MİRAY DANER

"Canım Ayşe"

BİRCE AKALAY

"Zulümle Abad Olunmaz"

"Bir karıncayı dahi incitemeyen güneş gibi merhametli ruhuna karanlığı salmaya çalışsalar da, biz biliyoruz seni cancağızım. Kalbine, aklına ve kırılgan sağlığına kuvvet diliyorum, diliyoruz günler gecelerdir gözyaşlarımızla.. Ne ile karşı karşıya olduğunu dahi bilmeden üstelik. Zulüm, karanlık ve öfke bizim gibi insanların dili olmadı hiç ve olmayacak. Çünkü biz birbirimize sonsuz bir sevgi, güven, vefa ve aşkla bağlıyız. Tıpkı bir aile gibi. Biz güzel bir aileyiz. Çok ama çok seviyorum ve hep yanındayım canım Ayşe'm..."

DEVRİM ÖZKAN