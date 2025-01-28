Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek - Son Dakika
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Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında ünlü oyuncular Hande Erçel, Merve Dizdar ve Birce Akalay gibi isimler, tutuklanan Ayşe Barım'a desteklerini göstermek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

28.01.2025 10:02
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Birçok ünlü isim de Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Hande Erçel, Merve Dizdar, Ceyda Düvenci, Aslı Enver, Hazal Kaya, Birce Akalay ve Pınar Deniz sosyal medyadan Barım'a destek verdi.

PINAR DENİZ

"Aklım almıyor"

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

CEYDA DÜVENCİ

"Karanlık..."

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

HANDE ERÇEL

"Ayşe'm..."

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

MERVE DİZDAR

"Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum. Çok"

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

HAZAL KAYA

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

ASLI ENVER

"Ayşe'm..."

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

MİRAY DANER

"Canım Ayşe"

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

BİRCE AKALAY

"Zulümle Abad Olunmaz"

"Bir karıncayı dahi incitemeyen güneş gibi merhametli ruhuna karanlığı salmaya çalışsalar da, biz biliyoruz seni cancağızım. Kalbine, aklına ve kırılgan sağlığına kuvvet diliyorum, diliyoruz günler gecelerdir gözyaşlarımızla.. Ne ile karşı karşıya olduğunu dahi bilmeden üstelik. Zulüm, karanlık ve öfke bizim gibi insanların dili olmadı hiç ve olmayacak. Çünkü biz birbirimize sonsuz bir sevgi, güven, vefa ve aşkla bağlıyız. Tıpkı bir aile gibi. Biz güzel bir aileyiz. Çok ama çok seviyorum ve hep yanındayım canım Ayşe'm..."

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

DEVRİM ÖZKAN

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek
Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım\'a destek

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Son Dakika Magazin Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Fatih Celik:
    Vatan hainlerine taviz yok içimize yerleşmiş kiripto hainler 178 249 Yanıtla
  • 799139916891:
    TERÖRE DESTEK OLAN VE FİNANSMAN SAĞLAYAN AYŞE BARIMIN BÜTÜN MAL VARLIĞINA EL KONULMASI GEREKMEKTEDİR BÜTÜN DÜNYADA HUKUKUN GEREĞİ BUDUR 168 217 Yanıtla
  • Suat genç:
    E sadece sizleri pazarlıyor para kazandırıyordu üzülmeniz normal! 161 197 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hükümeti devirmeye yeltenen tiplere bak Allahım sen Affet bu gıbalsızlara bakın hele 189 148 Yanıtla
  • Selim Erkaynak:
    Dizilerde iş vermez diye yalamalar başladı 159 162 Yanıtla
  • Abdi Dayıoğlu:
    devlet unutmaz 140 176 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Al bunlarida,Topla Topla Topla bekleme 125 79 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    umarım bu üzüntüleri biz hiç bitmez hainler 88 88 Yanıtla
  • Firdevss null:
    hepiniz berbatsınız... 104 56 Yanıtla
  • caps lock:
    Bu son dakika yorumcuları tam bir yobaz. 87 65 Yanıtla
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