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Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi - Son Dakika

Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

26.12.2021 14:13
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi

Son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bu sefer de cüretkar bir bluz ve tayt tercih etti. Şarkıcının şerit detaylı tulumu için 13 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Şarkılarının yanı sıra klip ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren 48 yaşındaki Hande Yener, Süleymaniye'de sahne aldı. Konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, rapçi Tepki ile yeni bir şarkı daha yapacaklarının müjdesini verdi. Konserinde sevilen şarkılarını okuyan Yener, sahne kostümüyle de adından söz ettirdi.

"BEN CESUR YÜREĞİM"

Sahneye her yeri şerit detaylı bir tulumla çıkan Hande Yener, cesaretiyle alkış topladı. Hayranlarının "Hande cesaretine hayranız" diye bağırmasına karşılıksız kalamayan şarkıcı "Ben cesur yüreğim" diyerek kahkaha attı.

KOSTÜMÜ 13 BİN TL

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler'in özel tasarım taytına 587 euro (7300 TL) ve bodye ise 500 euro (6 bin 250 TL) ödedi. Yani toplamda 13 bin 527 TL.

İşte Hande Yener'in cüretkar kostümü...

Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
Hande Yener, cüretkar sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
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Türk Lirası, Hande Yener, Konser, Şarkı, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi - Son Dakika
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