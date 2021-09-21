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Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu - Son Dakika

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

21.09.2021 14:40
Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu, System.String[]

YENİ TORUN GELDİŞu sıralar başı cinsel taciz davalarıyla gündemde olan Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızı dünyaya geldi.

YENİ TORUN GELDİ

Şu sıralar başı cinsel taciz davalarıyla gündemde olan Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızı dünyaya geldi. Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi duyuruda bebeğin 18 Eylül 2021'de saatler 23: 42'yi gösterirsen Londra'daki Chelsea and Westminster Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirtildi. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aileye yeni katılan kız bebeğin anneanne, babaanne ve dedelerinin de bilgilendirildiği ayrıntısı da açıklamada yer aldı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Bu yeni dünyaya gelen bebek, Britanya tahtı için sıralamayı da değiştirdi. Beatrice ile Edoardo'nun, ismi henüz açıklanmayan ilk bebeğinin doğumuyla,  taht için ilk 10 kişi sabit kalsa da sonraki sıralama eskisinden farklı bir hale geldi.  Yeni bebek annesi Prenses Beatrice'den sonra taht için 11'inci sıraya yerleşti. Bu durum, Beatrice'in kardeşi Eugenie ve onun oğlu August başta olmak üzere bütün aile üyelerini taht için birer sıra geriye düşürdü.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

UNVANIYLA DOĞDU

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızı ile ilgili bir başka çarpıcı özellik daha var: Yeni bebek dünyaya gözlerini unvanıyla açtı. Üstelik de bu unvan Prenses Beatrice'den ya da babaennesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten gelmiyor. Kurallar gereği Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocuklarına hiçbir unvan vermeyen Kraliçe, bu kuralı torunu Beatrice için de bozmayacak.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

BABADAN 'KONTES'

Fakat Beatrice ile Edoardo'nun ilk bebeğinin doğar doğmaz sahip olduğu bu unvan, babasından geliyor. Henüz birkaç günlük olan bebek "kontes" unvanı taşıyor. Çünkü babası, yani Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi bir İtalyan kontu ve ailesinin de son temsilcisi. Mapelli Mozzi, "kont" unvanını babasından aldı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

MAPELLI MOZZI'NİN BABASININ SÖZLERİ

Edoardo Mapelli Mozzi'nin yıllar önce hayata veda eden babası Kont Alessandro Mapelli Mozzi, Daily Mail'e verdiği bir röportajda "Edoardo, aileyi gelecek kuşaklara taşıyacak tek erkek mirasçı. O bir kont ve eşi otomatik olarak kontes olacak. Doğacak çocukları da kont ya da kontes unvanı taşıyacak" demişti. Bu durumda Edoardo Mapelli Mozzi'nin, Prenses Beatrice ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da kontes unvanına sahip.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAK'

İngiliz kraliyet ailesinin damadı Edoardo Mapelli Mozzi'nin ailesine gelirsek. Babası Alessandro Mapelli Mozzi, spor dünyasında Alex Mapelli Mozzi olarak tanınan bir Alp disiplini kayakçı. Soylu bir aileden gelen ve kont unvanı taşıyan baba Mapelli Mozzi, oğlu Edoardo'nun annesi Nicola Burrows ile 1978 yılında evlendi. Bu evlilikten biri Edoardo diğeri Natalia Alice adında iki çocukları dünyaya geldi. Fakat çift sonradan ayrıldı. Bu arada her ne kadar "Edoardo bir kont çocukları da otomatik olarak kont ya da kontes olacak" dese de bu unvanın ne İtalya'da ne de İngiltere'de resmi bir geçerliliği olmadığını fakat bir nezaket unvanı olarak kullanıldığını hatırlatalım.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

KAYINVALİDESİ SARAH ONUN ÇOCUKLUĞUNU BİLİYOR

Edoardo Mapelli Mozzi'nin anne ve babası ayrıldıktan sonra onu, annesi Nicola'nın bir sonrasi eşi Chris büyüttü. Hatta, Edoardo Mapelli Mozzi, onun ölüm yıldönümünde bu konuda duygu yüklü bir paylaşım da yapmıştı. Üvey babası ile annesinin düğününde, şu anda kayınvalidesi olan Sarah Ferguson'ın hazır bulunması da dikkat çekmişti.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

ESKİ İLİŞKİSİNDEN BİR OĞLU VAR

Edoardo Mapelli Mozzi'nin, Prenses Beatrice ile evlenmeden önce ilişki yaşadığı Dara Huang'dan üvey babasının adını verdiği Christopher adında bir oğlu bulunuyor. Prenses Beatrice'in de üvey oğluyla arasının kötü olmadığı belirtiliyor.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

KISITLAMA GETİRİLDİ

İngiliz kraliyet ailesinde 'prens, prenses' gibi unvanlar yıllar önce yapılan bir düzenlemeyle kısıtlandı. Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocukları da bu türden bir unvan taşımıyor. Her ne kadar Markle, Oprah Winfrey söyleşisinde "ten rengi yüzünden unvan verilmediğini" ileri sürse de işin iç yüzünün öyle olmadığı İngiliz basınında çıkan haberlerde ayrıntılarıyla anlatılmıştı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

KRAL 5. GEORGE'UN KARARI

BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

ANCAK CHARLES TAHTA GEÇİNCE

Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. İşte Kral 5. George'un belirlediği bu kurala göre, dedeleri Prens Charles tahta geçince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkın, yani tahtta oturan kralın torunları oldukları için bu unvanları alacak.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

OTOMATİK OLARAK PRENS VE PRENSES OLACAKLAR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ile kızı Lili'nin "prenses" olabilmesi için dedesi Prens Charles'ın "kral" olarak tahta geçmesi gerekiyor. Yani şu anda tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda etmiş olması. Bu arada daha düşük bir ihtimal ama Kraliçe 2. Elizabeth'in, tahtı kendi isteğiyle oğlu Charles'a bırakması durumunda da Archie 'prens' Lili de otomatik olarak "prenses" olacak.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

GEÇEN YIL KAPALI KAPILAR ARDINDA EVLENDİLER

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, geçen yıl haziran ayında sadece Kraliçe 2. Elizabeth ve o dönemde hayatta olan eşi Prens Philip'in katıldığı bir törenle evlenmişti. Çift, düğün törenini Covid 19 pandemisi yüzünden iki kez iptal etmek zorunda kalmıştı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

235 YIL SONRA BİR İLK

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu

Prenses Beatrice, Sarah Ferguson, Meghan Markle, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Harry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu - Son Dakika Magazin


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