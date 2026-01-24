Hazal Kaya, Gülşen\'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu

İstanbul'da sahne alan şarkıcı Gülşen'in konserine Saba Tümer ve Hazal Kaya da katıldı. Şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Gülşen'e sahnede Saba Tümer de eşlik ederek "Umrumda Değil" şarkısını seslendirdi. Gülşen de Tümer'e vokalde eşlik etti. Ancak geceye Hazal Kaya'nın Gülşen'in elini öptüğü anlar damga vurdu.
Gülşen sahnede eğilerek oyuncu Hazal Kaya'nın elini tuttu. Kaya ise Gülşen'in elini öperek alnına koydu. Hazal Kaya'nın Gülşen'e "Çok seviyorum" dediği duyulurken yaşananlar gecenin en çok konuşulan dakikaları oldu.
Hazal Kaya'nın, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'nde oyuncu Meryem Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik" dediği anlar çok konuşulmuştu. Kaya'nın bu sefer de Gülşen'e olan hayranlığını elini öperek göstermesi eleştirilere neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları 35 yaşındaki Hazal Kaya'nın, 43 yaşındaki Meryem Uzerli ve 49 yaşındaki Gülşen'e hayranlığını gösterme biçimine şu yorumları yaptı:
Bazı kullanıcılar ise, "Seni seviyorum ve başımın üstündesin demektir. Unutturulan değerlerimizi en sadece birisi" ve "Sevginin en güzel hali saygı duyduğunu göstermiş" şeklinde Hazal Kaya'yı savundu.
