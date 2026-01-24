Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika
Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu

Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu
24.01.2026 16:27
Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu
İstanbul'da konser veren Gülşen'i dinlemeye giden oyuncu Hazal Kaya yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Hazal Kaya, Gülşen'in elini öpüp başına koydu. Daha önce de Meryem Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın" diyerek hayranlığını dile getiren Hazal Kaya'nın son hareketi, "Hazal kadınları neden yaşlılık sendromuna sokmaya çalışıyor?" yorumlarına sebep oldu.

İstanbul'da sahne alan şarkıcı Gülşen'in konserine Saba Tümer ve Hazal Kaya da katıldı. Şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Gülşen'e sahnede Saba Tümer de eşlik ederek "Umrumda Değil" şarkısını seslendirdi. Gülşen de Tümer'e vokalde eşlik etti. Ancak geceye Hazal Kaya'nın Gülşen'in elini öptüğü anlar damga vurdu.

HAZAL KAYA, GÜLŞEN'İN ELİNİ ÖPTÜ

Gülşen sahnede eğilerek oyuncu Hazal Kaya'nın elini tuttu. Kaya ise Gülşen'in elini öperek alnına koydu. Hazal Kaya'nın Gülşen'e "Çok seviyorum" dediği duyulurken yaşananlar gecenin en çok konuşulan dakikaları oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU: TAMAM EN KÜÇÜK SENSİN

Hazal Kaya'nın, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'nde oyuncu Meryem Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik" dediği anlar çok konuşulmuştu. Kaya'nın bu sefer de Gülşen'e olan hayranlığını elini öperek göstermesi eleştirilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları 35 yaşındaki Hazal Kaya'nın, 43 yaşındaki Meryem Uzerli ve 49 yaşındaki Gülşen'e hayranlığını gösterme biçimine şu yorumları yaptı:

  • Sürekli bir kimseyi kıskanmıyorum herkesi seviyorum edası.
  • Hazal, kadınları neden yaşlılık sendromuna sokmaya çalışıyor?
  • Tamam en küçük sensin herkes yaşlı Feriha.
  • Kendi sanki çok genç.
  • Hazal, etrafındakileri kadınları psikolojik yaşlandırarak genç kalamazsın.
  • Hazal kendini çocuk sanıyor herhalde.j
  • Hazal kendine gel.
  • Bayıl istersen Feriha.
  • Gerçek bir Feriha.
  • Yaşlan artık Gülşen.
Bazı kullanıcılar ise, "Seni seviyorum ve başımın üstündesin demektir. Unutturulan değerlerimizi en sadece birisi" ve "Sevginin en güzel hali saygı duyduğunu göstermiş" şeklinde Hazal Kaya'yı savundu.

Hazal Kaya, Gülşen'in elini öptü, yorum yağmuruna tutuldu
