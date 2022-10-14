30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ilersi sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkısı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Magazin › Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika