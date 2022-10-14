Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

14.10.2022 08:40

Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozları hayran bıraktı. Ünlü şarkıcının siyah-beyaz paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ilersi sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkısı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

İşte Hadise'nin dikkat çeken pozları...

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Mehmet Dinçerler, Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika


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