İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz - Son Dakika
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İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz

05.07.2022 15:27

Güzel oyuncu Amine Gülşe, ikinci çocuğunun doğumu için gün sayıyor. 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Amine Gülşe'nin Kapadokya'da çektirdiği fotoğraflarda karnı burnunda pozları dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil ile güzel manken Amine Gülşe 2019'da muazzam bir törenle nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerinden bir tane Eda adında kızları olan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan güzel manken, belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe, gittiği Kapadokya tatilinden kareleri 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Amine Gülşe 'nin belirginleşen karnı da dikkat çekti.

Amine Gülşe'den karnı burnunda poz

GÖRÜMCESİYLE GÖBEK ATTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşe, geçtiğimiz günlerde görümcesinin Almanya'daki düğününe katıldı. Oyuncu, karnı burnunda haliyle görümcesiyle karşılıklı göbek attı. Güzel oyuncunun çiftetelli oynadığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
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Son Dakika Magazin İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz - Son Dakika
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