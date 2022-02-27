İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi

27.02.2022 17:15

Doğumuna kısa süre kalan Seray Sever kötü haberi doğum gününde paylaştı. Sever "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" ifadesine yer verdi.

İkiz bebeklerini kucağına almak için sabırsızlanan Seray Sever doğum gününü eşi ve yakınlarıyla evde kutladı. Sever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir üzücü haberi takipçilerine duyurdu.

"BABAMI BİZE BAĞIŞLA"

Ev haliyle pasta keserken verdiği pozlarını paylaşan Seray Sever babasının yoğun bakımda olduğunu söyleyerek sevenlerinden bir de dua istedi. Sever paylaşımına şu notu düştü: "Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

"İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN"

"Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

YORUMLAR
500
Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Miraç Kandili, Seray Sever, Doğum, dua, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:21:45. #1.11#
SON DAKİKA: İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement