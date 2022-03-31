İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş - Son Dakika
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İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş

31.03.2022 09:28

Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ankara'da düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda İklim Elçisi seçildi. Plaketi aldıktan sonra konuşma yapan Beren Saat, "Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız gittikçe kültürsüzleşmiştir. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Başkentte düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, "İklim Elçisi" plaketi verildi. Şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat, konuşmasıyla da sosyal medyada adından söz ettirdi.

"KADINLAR HAKLARINI KAYBEDİYOR DEYİNCE 'KÖPRÜLER NE KADAR İYİ ÇALIŞIYOR' CEVABINI ALDIK"

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat şunları söyledi: "Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde 'yüzümüzü hep Batı'ya döndük şimdi birazcık da Doğu'ya bakalım' denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor."

İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri törene damga vurdu: Öğrencilere derslere aç giriyor

"MÜSİLAJ BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİ PERUK GİBİ BERRAK DENİZİN ÜZERİNDE"

"Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan giriyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor. Türkiye sanatta sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor. Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız gittikçe kültürsüzleşmiştir. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor."

İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri törene damga vurdu: Öğrencilere derslere aç giriyor

"ÇOCUKLAR SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR"

"Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta 'geleceğimi kirletmeyin' diye seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocuklara iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek. Dünya Bankası'nın çalışmasına göre 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları nedeniyle göç etmesi bekleniyor. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kucak açması sebebiyle yaşadıklarını birazcık düşünün. Barınma sağlık ve eğitim haklarından mahrum kalan çocukları düşünün. Sokaklarımızda yaşanan çatışmaları da hatırlayalım veya Türk misafirperverliğimizin böyle bir durumdan nasıl sınandığını… Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık çocuklarımızın kaderi olmasın. Berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım."

KENAN DOĞULU: BU KARANLIK TABLOYA RAĞMEN UMUDUN OLDUĞUNA İNANIYORUM

Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi: "Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve Yürütme Kurulu ile Ankara Kent Konseyinin bizimle paylaştığı bu ödül, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimi ile şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin."

İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri törene damga vurdu: Öğrencilere derslere aç giriyor

MÜZİK YASAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Plaketini aldıktan sonra kürsüye geri dönen Kenan Doğulu, müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını da istedi.

İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözleri törene damga vurdu: Öğrencilere derslere aç giriyor
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Son Dakika Magazin İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş - Son Dakika


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