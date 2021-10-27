İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat rolüyle yıldızı parlayan Feyyaz Şerifoğlu gizli saklı ilişki sürdürdüğü sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncunun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

O Ses Türkiye ile ekran hayatına adım atan, şimdilerde rol aldığı Camdaki Kız dizisiyle ününe ün katan Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle görüntülendi. YENİ AŞKI TANIDIĞIMIZ BİRİ Dizide yasak aşk yaşayan zengin aile çocuğunu canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi. KAHVALTI ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda kahvaltı çıkışı görüntülendi. İkili, özel hayatlarıyla ilgili gelen sorularını yanıtsız bıraktı. MERVE DİNÇKOL KİMDİR? Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur. Dinçkol, uzun süredir Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu olarak görev yapıyor.

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