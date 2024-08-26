İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner, plajda sarmaş dolaş görüntülendi

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa (29) ve aktör sevgilisi Callum Turner (34), İbiza'daki tatillerinde güneşin tadını çıkarırken bir birlerini öpücük yağmuruna tuttu.

"Houdini" şarkısıyla tanınan Dua, oldukça küçük bir bikiniye kayalıklar üzerinde uzanarak inanılmaz derecede fit fiziğini sergiledi.

Perşembe günü 29. yaş gününü kutlayan Dua, İspanyol adasında tamamen rahatlamış görünüyordu. Şarkıcı, mavi ve pembe çizgili iki parçalı bir bikini tercih ederken, Callum beyaz-mavi yüzme şortu ve beyaz bir kova şapka giydi.

Daha sonra çift, güneşlenme yerlerinden ayrılırken Callum çantaları taşıyarak önden ilerledi. Dua, siyah-beyaz çizgili plaj havlusu ve siyah bir eteğe sarınmış, kızıl saçları doğal bir şekilde omuzlarına dökülmüştü.

Çift, Haziran ayında Glastonbury Festivali'nde Callum'un Dua'nın performansını destekleyici bir şekilde izlemesinden bu yana yaz boyunca birçok kez birlikte görüntülendi. İlk olarak Ocak ayında Londra'daki "Masters Of The Air" prömiyerinde yakınlaşırken görülmüşlerdi, ancak geçen ay ilişkilerini sosyal medyada ilk kez kabul ettiler.

Dua, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, "Flört etmek genel olarak biraz kafa karıştırıcı," dedi ve ekledi: "Tanınmış bir kişi olduğunuzda, yeni insanlarla tanışmak genellikle arkadaşların arkadaşları veya güvendiğiniz kişiler aracılığıyla oluyor, çünkü flört etmek pek de kolay değil."

Ocak ayı başında, bir gece dışarı çıktıktan sonra yavaş dans ederken görüntülenmeleriyle ilişkileri doğrulanmıştı.

Dua, Perşembe günü 29. yaş gününü kutlarken, tanga ve transparan bir elbiseyle Callum ile dans ederek heyecan yarattı. Cuma günü Instagram'da paylaştığı çarpıcı fotoğraflarda, siyah iki parçalı bir kıyafetle düzgün karın kaslarını sergiledi. Üzerine açık pembe transparan bir elbise giymiş ve somon pembesi fırfırlı bir eşarpla kombinlemişti.

Boyuna birkaç santimetre ekleyen Dua, gece için Mary Jane topuklu ayakkabılar giydi. 20'li yaşlarının son yılının başlangıcını kutlarken, Dua ve Callum adada kolları havada dans ederken görüntülendi.

Bu neşeli kutlama için Dua, şampanya yudumladı. Ayrıca, kızıl saçlı güzele "Mutlu Yıllar Dua" yazılı özel bir süslemeye sahip üç katlı bir pasta hediye edildi.

Callum ise gece için daha rahat bir görünüm tercih ederek beyaz bir tişört ve siyah pantolon giydi.

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Dua, "Güneş etrafındaki yeni turumu kutlamak için adaya yıllık hac ziyaretim," diye yazdı.