NFT sektöründen milyonlarca lira kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini sergiledi - Son Dakika
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NFT sektöründen milyonlarca lira kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini sergiledi

31.01.2023 07:42
NFT sektöründen milyonlarca lira kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini sergiledi

Cem Yılmaz'ın NFT çalışmaları meraklılarından büyük ilgi görüyor. Yılmaz, bazı çalışmalarını arkadaşlarına hediye ederken bazılarını ise satıyor. Cem 2021'in Ekim ayında 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti.

Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Cem Yılmaz, NFT (Non-fungible token) akımına ayak uyduran isimler arasında... NFT çalışmalarını sürdüren Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.
Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve ilgi gören çalışmalarının başında kendisini resmettiği NFT geliyor. Cem Yılmaz, 2021'in Ekim ayında 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti.
NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girmişti. Türkiye'de de Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay ve Can Bonomo gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.
NFT NEDİR?
NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor
NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchain izlenir.

Kaynak: Snob Magazin
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Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin NFT sektöründen milyonlarca lira kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini sergiledi - Son Dakika

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