Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı! - Son Dakika
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Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı!

23.06.2022 14:08

Johhny Depp'in eski eşi Amber Heard ve model Cara Delevingne'in asansörde öpüştüğü anlara ait görüntüler Popcorned Planet isimli YouTube kanalında yayınladı. Amber Heard'ın Johnny Depp'i evliyken aldattığı öne sürülmüştü.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ortaya çıkan görüntülerle köşeye sıkışacak gibi.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Geçtiiğimiz günlerde Johhny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün Depp'le evliyken ünlü model Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heardaldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Ancak Birleşik Krallık'ta görülen bir davada Heard'ın arkadaşlarından biri, mahkemeye aktirisin Depp'i Cara Delevingne ile aldattığını açıklamıştı.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan

Youtuber Andy Signore, kendi YouTube kanalı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in öpüştüğü görüntüleri yayınladı. Fotoğrafların çekildiği tarih belirtilmezken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı falan
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Cara Delevingne, Johnny Depp, Amber Heard, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı! - Son Dakika
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