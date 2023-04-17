RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde büyük zarar! Ekip haftalarca para alamayacak - Son Dakika
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RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde büyük zarar! Ekip haftalarca para alamayacak

17.04.2023 10:59

Kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik cezasının ardından dizinin yayından kaldırılması tüm ekibi maddi olarak da etkiledi. Cezanın onaylanması durumunda dizi 19 Mayıs'ta ekrana gelecekken ekip de o zamana kadar ücretlerini alamayacak.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi. Yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı

SET EKİBİ PARA ALAMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün mahkeme kararına bir kez daha itiraz edilecek ancak son itiraz da sonuçsuz kalırsa "Kızılcık Şerbeti" dizisi ancak 19 Mayıs'ta ekrana dönebilecek. Dizinin yayınlanmadığı süre boyunca da ekip paralarını alamayacak. Ayrıca seçim öncesi artan reklam gelirleri nedeniyle Show TV'nin diziyi yayınlayamaması yüzünden büyük bir zarara uğradığı öğrenildi.

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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde büyük zarar! Ekip haftalarca para alamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'nde büyük zarar! Ekip haftalarca para alamayacak - Son Dakika
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