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Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni "beynine pıhtı attı" iddialarını yanıtladı - Son Dakika

Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni "beynine pıhtı attı" iddialarını yanıtladı

20.11.2021 22:15
Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni "beynine pıhtı attı" iddialarını yanıtladı

Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı. Amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" diye konuştu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

YOĞUN BAKIMDA İDDİASI

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN "BEYNE PIHTI ATTI" İDDİALARINA YANIT

Bu iddiaların ardından Habertürk'e konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, amcasının yoğum bakımda olmadığını tedavisinin normal odada devam ettiğini söyledi. Levent İnanır ayrıca Kadir İnanır'ın rahatsızlığının beyinle ilgili olmadığını bir ay önce ameliyat olduğu gözüme pıhtı attığını ifade etti. Bu nedenle hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski de bulunmadığını söyleyen Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın felç riski var mı? Yeğeninden 'beynine pıhtı attı' iddialara yanıt

KADİR İNANIR KİMDİR?

Sinema oyuncusu ve yönetmen Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

67 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın felç riski var mı? Yeğeninden 'beynine pıhtı attı' iddialara yanıt

FİLMLERİ VE ÖDÜLLERİ

Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi. Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkân Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.

Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni beynine pıhtı attı iddialarını yanıtladı

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Sinema, Film, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni 'beynine pıhtı attı' iddialarını yanıtladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili son gelişme! Yeğeni "beynine pıhtı attı" iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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