Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Cihan Şimşek, Sinem Şimşek ile görkemli bir törenle evlendi. Dizi ekibi başta olmak üzere ünlü isimler düğüne akın etti.

ALİNA BOZ VE BURAK CAN ŞAHİTLİK YAPTI

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Burak Can, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Lizge Cömert, Helin Kandemir, ve Aslı Mavitan gibi birçok isim vardı. Çiftin nikah şahitliğini yapan isimlerin arasında ise Alina Boz ve Burak Can da vardı. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen oyuncuların eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşıldı.

İşte genç çiftin düğününden kareler...