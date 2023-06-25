Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı

25.06.2023 09:42

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Cihan Şimşek, uzun süredir birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlendi. Çiftin mutlu gününe akın eden Kardeşlerim dizisi oyuncu, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Cihan Şimşek, Sinem Şimşek ile görkemli bir törenle evlendi. Dizi ekibi başta olmak üzere ünlü isimler düğüne akın etti.

ALİNA BOZ VE BURAK CAN ŞAHİTLİK YAPTI

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Burak Can, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Lizge Cömert, Helin Kandemir, ve Aslı Mavitan gibi birçok isim vardı. Çiftin nikah şahitliğini yapan isimlerin arasında ise Alina Boz ve Burak Can da vardı. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen oyuncuların eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşıldı.

İşte genç çiftin düğününden kareler...

Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
YORUMLAR
500

Cihan Şimşek, Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı - Son Dakika


Son Dakika
09:25 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:21 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:13 DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti
09:09 Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
09:09 Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı
09:04 Kardeşlerim dizisi oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, ünlü isimler düğüne akın etti
08:57 Mehmet Şimşek'in hocasından 8 gündür haber yok! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg tatil için geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayboldu
08:53 Mehmet Şimşek'in hocasından 8 gündür haber yok! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, tatil için geldiği Balıkesir'de kayboldu
08:45 Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış
08:41 Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 10:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek evlendi, Alina Boz ve Burak Can düğünde şahitlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement