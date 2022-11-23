İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı hükümdarı Kraliçe'nin yerine tahta 74 yaşındaki oğlu Charles geçti. Tahta geçen Kral 3. Charles, ilk kez resmi konuk ağırladı.
Ailenin veliahtı Galler Prensi William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton da 'Galler Düşesi' unvanının değişmesinin ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi davete katılan Middleton, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı karşıladı. 'Prenses' unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, omuz detaylı beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Göğsüne Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını takan Middleton, davette Prenses Diana'nın da favorisi olan tacı taktı. Middleton, tacın yanı sıra Prenses Diana'ya ait olan küpeleri de taktı.
Son Dakika › Magazin › Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı - Son Dakika