Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı - Son Dakika
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Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı

23.11.2022 16:34

Kral 3. Charles tarafından düzenlenen davete ilk kez "Galler Prensesi" unvanıyla katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafını taktı. Middleton ayrıca Prenses Diana'nın da favorisi olan tacı taktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı hükümdarı Kraliçe'nin yerine tahta 74 yaşındaki oğlu Charles geçti. Tahta geçen Kral 3. Charles, ilk kez resmi konuk ağırladı.

İLK KEZ PRENSES UNVANIYLA DAVETE KATILDI

Ailenin veliahtı Galler Prensi William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton da 'Galler Düşesi' unvanının değişmesinin ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi davete katılan Middleton, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı karşıladı. 'Prenses' unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, omuz detaylı beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

PRENSES DIANA'NIN TACI VE KÜPESİNİ TAKTI

Göğsüne Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını takan Middleton, davette Prenses Diana'nın da favorisi olan tacı taktı. Middleton, tacın yanı sıra Prenses Diana'ya ait olan küpeleri de taktı.

Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı
Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı
Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı
Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı
Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı
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Son Dakika Magazin Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı - Son Dakika


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