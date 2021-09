Kendall Jenner ve Devin Booker cephesinden haber var: Sevgilim Covid 19 oldu

AVRUPA'DAN JAMAİKA'YA

Önce İtalya ve Fransa'nın gözde tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Jenner ile Booker sonra evlerine döndüler. Aradan fazla zaman geçmeden Devin Booker bu kez Jamaika'ya gitti. Jenner ise MET Gala gecesine yalnız başına katıldı. Fakat o gecenin ardından o da soluğu hemen sevgilisinin yanında aldı. Onlara Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber de eşlik etti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Devin Booker, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19'a yakalandığını açıkladı. Bunun ardından da bütün gözler Kendall Jenner'a çevrildi.

'BEN İYİYİM' PAYLAŞIMI

25 yaşındaki Jenner da sanki hayranlarının bu merakını gidermer istek gibi Instagram sayfasında mavi bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Bu şekilde de takipçilerine sağlığının yerinde olduğu mesajını verdi.

'TAT VE KOKU ALAMIYORUM'

Kendall Jenner'ın, basketbolcu sevgilisi Devin Booker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Covid 19 testinin pozitif çıktığını belirterek durumunun kötü olmadığını açıkladı. Booker, en büyük sorununun tat ve koku duygularını kaybetmesi olduğunu ifade etti. Devin Booker aşı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ama takipçilerine "aşı olmaları gerektiğini" söyledi.

ARTIK AŞKINI GİZLEMİYOR

Moda dünyasının son dönemdeki en gözde isimlerinden Kendall Jenner özel hayatıyla ilgili gizem perdesini iyice kaldırmış görünüyor. Bir süredir basketbolcu Devin Booker ile birlikte olan Jenner artık kameralar karşısında da sosyal medyada da bu birlikteliğini gizlemiyor. Kendall Jenner ve Devin Booker bir yılı aşkın süredir birlikteler. Geçen sene Miami'de birlikte görüntülenen sevgililer, yine de ilişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları İtalya tatilinde bu kuralı biraz yıkmış görünüyorlar.

EN KETUM KENDALL

Kendall Jenner, bu şekilde ailesinin özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşama kuralını, istemeden de olsa bozdu. Dünyanın en göz önünde ailelerinden birinin üyesi. Üstelik ailenin diğer üyeleri özel hayatlarının en ince ayrıntılarını bile kameralar karşısında, dolayısıyla milyonların gözü önünde yaşıyor. Sevgilileri, ayrılıkları, boşanmaları, hatta doğumları bile kameralar karşısında yaşıyorlar. Ama o hepsinden daha farklı.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile hem şöhret hem de servet kazanan Kardashian- Jenner ailesinin en 'ketum' üyesi Kendall Jenner'ın özel hayatı uzun süredir merak uyandırıyor. Kendall Jenner, özel hayatını kelimenin her anlamıyla meraklı gözlerden "köşe bucak" saklıyordu bugüne kadar. Aşk hayatıyla ilgili ayrıntılar; söylentilerden ve iddialardan ileri gitmiyordu. Top model son birkaç haftadır bu kuralın epey uzağında bir görüntü sergiliyor.

MODA DÜNYASINDA HIZLA YÜKSELDİ

25 yaşındaki Kendall Jenner, deyim yerindeyse kameraların karşısında doğdu. Ailesi sayesinde isim yapsa da sonradan kendine başka bir kariyer alanı seçip o yolda yani moda dünyasının ışıltılı podyumlarında emin adımlarla yürümeye başladı. Elbette taşıdığı soyadının ve mensup olduğu ailenin de etkisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Ama yine de onun bugün bulunduğu yere gelmek için hiçbir çaba sarf etmediğini söylemek doğru olmaz. Ailesinden kopup kendine bir meslek edindi ve başarılı olmak için de elinden gelenin en iyisini yapıyor.

KIZ KARDEŞLERİNDEN FARKLI

Üstelik ailesinden farklı bir taktik izleyerek kendisi üzerinde ilgi toplamayı da başarıyor Kendall Jenner. Aslına bakılırsa mensubu olduğu ailenin diğer üyelerinden de oldukça farklı. Küçük kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe kelimenin tam anlamıyla bütün hayatlarını kameralar önünde yaşıyor. Çocukları, evlilikleri, boşanmaları, aldatılmaları, giydikleri, yedikleri, içtikleri yani bütün hayatları biraz gazete okuyan ya da sosyal medyayla ilgilenen herkes tarafından ezbere biliniyor. Öyle ki iki ablası Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, kameralar karşısında doğum bile yaptılar. Ama Kendall Jenner farklı.

ÖZELİNİ KENDİNE SAKLIYOR

25 yaşındaki top model Jenner, her ne kadar defilelerle boy gösterse de gece gezmelerini hiç aksatmasa da aşk hayatını kelimenin tam anlamıyla bir sır gibi sakladı Booker ile ilişkisine kadar.

ADI ÜNLÜLERLE ANILDI

Önceki yıl Leonardo DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansıdı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmadı. Bu yüzden kendisiyle ilgili bir dönem ortaya atılan "o aslında kendi cinsine ilgi duyuyor" söylentilerine de cevap bile vermedi. Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında. Basında yer alan iddialara göre Jenner sevgililerini genellikle basketbolcular arasından seçiyor. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu söylendi.

SPOR DÜNYASINDAN SEVGİLİ İDDİALARI

2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. 2014'te yine bir NBA yıldızı Chandler Parsons ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yine kanıtı olmayan ama basına yansıyan iddialara göre Kendall Jenner, yakın arkadaşları Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile Haziran 2018 ile Kasım 2018 arasında aşk yaşadı. Yine bu iddialara göre Jenner'ın hayatına Anwar Hadid'den ayrıldıktan sonra Ben Simmons girdi. Son olarak bu ilişkinin de bittiği ileri sürüldü. Kendall Jenner bunların hiçbirine yanıt vermedi, iddialar hakkında hiç konuşmadı. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı.

GİZEMLİ OLMAYI SEÇTİ

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu. Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.