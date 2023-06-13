Kesha, beşinci stüdyo albümünü çıplak pozlarla tanıttı

Popüler şarkıcı Kesha, beşinci stüdyo albümü "Gag Order"ın tanıtımını Instagram üzerinden herkesin ilgisini çekecek bir biçimde yaptı.

Albümün tanıtımı için 36 yaşındaki sanatçı, bahçesinde tamamen çıplak pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti ve mahremiyetini albümün iki farklı versiyonuyla gizledi.

Islak sarı saçları ve bir battaniye üzerinde verdiği çeşitli pozlarla dövmelerini gösterdi.

Tek giydiği bir çift güneş gözlüğüydü.

Kesha, paylaşımına şunları ekledi; "'Gag Order'ı vinil olarak dinlemek için çıplak ol. Vinilin ön siparişini hemen ver. Sonra da bana çekici fotoğraflarını gönder. Yeni albümüm varken kimin giysiye ihtiyacı olur ki??!!'

Birkaç hafta önce Lowe ile Apple Music için yaptığı bir röportajda, Kesha, anksiyeteyle başa çıkmakta zorlandığını ve bu durumu yanlışlıkla 'psikotik bir kriz' olarak algıladığını itiraf etti.

Sanatçı, 'manevi' yanına yönelmenin, zor anlarında ona yardımcı olduğunu ifade etti.

Kesha, "Anksiyete krizi içindeyken çılgınca bir ruhani deneyim yaşadım. Sadece anksiyeteydi," dedi.

"Bir anda beynim... sanki bir psikotik krizi yaşıyor gibi hissettim.

"Ama sonra durumu kabullenmeye başladım, 'Peki, bu oluyor, ben ne yapmalıyım?' diye düşündüm," şeklinde devam etti.

Ünlü yıldız, tamamen ayıkken 'gerçek bir psikedelik deneyim' yaşadığını ve bu deneyimin yeni albümündeki 13 şarkıdan biri olan "Eat The Acid"ın ilham kaynağı olduğunu belirtti.