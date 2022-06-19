Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı... - Son Dakika
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Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...

19.06.2022 16:00
Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...

Ünlüler, Babalar Günü'nü farklı farklı mesajlarla kutladı. Çoğunluk babalarının fotoğrafını paylaşıp duygusal mesajlara yer verirken bir kesim de çocuklarının fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerden dikkat çeken Babalar Günü paylaşımları...

TARKAN

En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…

Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?

Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim.

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımı

LİDER ŞAHİN

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları
Koca çınarım

BUSE TERİM

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

"Canım babam, hayatta imkansız diye bir şey olmadığını bana öğrettiğin için, tüm hayallerime ortak olduğun için, hayata dair attığım her adımda daha da güçlü olmayı, bir kız çocuğu olarak sevgiyle, güvenle, korkmadan ama hep şükrederek ayaklarımın üzerine basmamı sağladığın için bugün sana bir kez daha teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, babalar günün kutlu olsun "

HANDE SORAL

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

HAZAL KAYA

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

HANDE ERÇEL

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

TAMER KARADAĞLI

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

EMRE ALTUĞ

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

MERVE ÖZBEY

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları
Sen bu dünya üzerinde gördüğüm en güzel babasın… sadece Elif'e değil bana, elini uzattığın herkese… İyi ki sen

BERFU YENENLER

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

ASLIŞAH ALKOÇLAR

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

NESLİŞAH DÜZYATAN

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

HÜLYA KOÇYİĞİT

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları

"Her çocuğun ilk aşkı babasıdır. Babalar bize hayatı öğreten, koşulsuz şartsız yanı başımızdaki desteklerimizdir. Dert ortağımız, dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, evlerimizin yıkılmaz direğidir onlar. Canım Selim'cim, canım babam, evlatlarım Ender, Altan ve Kaan başta olmak üzere tüm babaların, babalığı yüreğinde hissedenlerin ve çocuklarına baba olabilmiş annelerin babalar gününü kutlarım."

ÖZCAN DENİZ

Kimi babasını, kimi kızını paylaştı! İşte ünlülerin Babalar Günü mesajları
YORUMLAR
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Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı... - Son Dakika
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