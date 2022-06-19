Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...

TARKAN

En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…

Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?

Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim.

LİDER ŞAHİN

Koca çınarım

BUSE TERİM

"Canım babam, hayatta imkansız diye bir şey olmadığını bana öğrettiğin için, tüm hayallerime ortak olduğun için, hayata dair attığım her adımda daha da güçlü olmayı, bir kız çocuğu olarak sevgiyle, güvenle, korkmadan ama hep şükrederek ayaklarımın üzerine basmamı sağladığın için bugün sana bir kez daha teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, babalar günün kutlu olsun "

HANDE SORAL

HAZAL KAYA

HANDE ERÇEL

TAMER KARADAĞLI

EMRE ALTUĞ

MERVE ÖZBEY

Sen bu dünya üzerinde gördüğüm en güzel babasın… sadece Elif'e değil bana, elini uzattığın herkese… İyi ki sen

BERFU YENENLER

ASLIŞAH ALKOÇLAR

NESLİŞAH DÜZYATAN

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Her çocuğun ilk aşkı babasıdır. Babalar bize hayatı öğreten, koşulsuz şartsız yanı başımızdaki desteklerimizdir. Dert ortağımız, dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, evlerimizin yıkılmaz direğidir onlar. Canım Selim'cim, canım babam, evlatlarım Ender, Altan ve Kaan başta olmak üzere tüm babaların, babalığı yüreğinde hissedenlerin ve çocuklarına baba olabilmiş annelerin babalar gününü kutlarım."

ÖZCAN DENİZ