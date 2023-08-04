Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı

04.08.2023 12:45

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında dikkat çeken Yaren Dağ'ın estetik yaptırmasıyla birlikte büyük bir değişim geçirdiği ortaya çıktı. Hemşirelik mesleğini bırakarak patron olmak istediğini söyleyen Dağ'ın önceki ve sonraki halini karşılaştıran bir doktorun paylaşımı herkesi şaşırttı.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tavırları ve açıklamalarıyla ön plana çıkan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali olay oldu. Yaptırdığı estetikten dolayı adeta bambaşka biri haline dönüşen yarışmacıyı görenlerin ağzı açık kaldı.

YARIŞMACILAR DİKKAT ÇEKİYOR

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmadaki isimler son derece dikkat çekiyor. Programda önce çıkan isimlerden biri olan Yaren Dağ, gerek davranışları gerek görüntüsü ile sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu. Dağ'ın büyük değişimi herkesi şaşırtırken, bir doktorun yıllar önce tüp mide ameliyatı olan Yaren'in önceki ve sonraki halini karşılaştırdığı paylaşımı gören herkesi şaşırttı.

İşte Yaren Dağ'ın estetikten önceki hali ve değişimi;

Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
YORUMLAR (1)
  • Fevzi Dereli: Bu narkozlanmış halka herşey müstehak Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Enflasyonun temmuzda tavan yapma nedeni belli oldu! Merkez 3 sebep saydı
12:32 Enflasyon temmuzda neden tavan yaptı? Merkez Bankası 3 sebep sıraladı
12:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?
12:23 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı
12:18 İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı
12:05 Muhittin Böcek, aldatıldığını öne süren gelininin kendisine attığı mesajı WhatsApp'ta paylaştı
11:50 Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı
11:44 Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
11:46 Teşkilatlara talimat gitti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim için uygulayacağı taktik
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına yerel seçim talimatı! Kapı kapı dolaşacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 13:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement