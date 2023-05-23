Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeği düzenledi! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak. Dizi ekibi ise dün akşam bir yemekte buluştu.

OYUNCULAR KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada senaristlere, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek çıkış işten dolayı çok gururlu olduğunu söyledi. Ekip konuşmanın ardından sahneye çıkarak kurtlarını döktü. Barış Kılıç gecede halay başı çekerken tüm ekip de çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü. Dizide Abdullah'ı oynayan Settar Tanrıöğen bir ara sahneye çıkarak şarkı söylerken Alev rolüyle dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman da davul çalıp göbek attı.