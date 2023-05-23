Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeği düzenledi! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeği düzenledi! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı

23.05.2023 11:57

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekibi, dün akşam sezon finali yemeğinde bir araya geldi. Gece boyunca oynayan ekipten Settar Tanrıöğen bir ara sahneye çıkarak şarkı söylerken Müjde Uzman da davul çalıp oynadı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak. Dizi ekibi ise dün akşam bir yemekte buluştu.

OYUNCULAR KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada senaristlere, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek çıkış işten dolayı çok gururlu olduğunu söyledi. Ekip konuşmanın ardından sahneye çıkarak kurtlarını döktü. Barış Kılıç gecede halay başı çekerken tüm ekip de çiftetelli oynayarak kurtlarını döktü. Dizide Abdullah'ı oynayan Settar Tanrıöğen bir ara sahneye çıkarak şarkı söylerken Alev rolüyle dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman da davul çalıp göbek attı.

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Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeğinde bir arada! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeğinde bir arada! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti ekibi sezon finali yemeği düzenledi! Settar Tanrıöğen söyledi, Müjde Uzman oynadı - Son Dakika


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