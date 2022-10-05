Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle'ın çıplaklık itirafı şaşırttı - Son Dakika
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Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle'ın çıplaklık itirafı şaşırttı

05.10.2022 09:19

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden dolayı podcast yayınlarını erteleyen Meghan Markle, yas sürecine son vererek Archetypes serisinin bir sonraki bölümünü yayınladı. Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini olan ve eşi Prens Harry ile Amerika'ya taşınan Markle, "Annemle birlikte çıplak Kore kaplıcalarına gittik" sözleriyle dikkat çekti.

Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümünün ardından podcast bölümlerine ara vermişti. Sussex Düşesi, çocukluk dönemlerini anlattığı yeni bir bölümle geri döndü.

KARŞILAŞTIĞI AYRIMCILIK HAKKINDA KONUŞTU

The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Markle, komedyen Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu olarak karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya kültürüyle büyümenin kendisi için zor olan yönlerinden bahseden Markle'in açıklamaları herkesi şaşırttı.

Asi gelin Meghan Markle, Kraliçe'yi çabuk unuttu! Yayınında yaptığı çıplaklık itirafıyla hayrete düşürdü

"ANNEMLE BİRLİKTE ÇIPLAK KORE KAMPLARINA GİTTİK"

Mynet'te yer alan habere göre, Amerika'da yaşadığı dönemde diğer kültürleri tanıma konusunda merakı olduğunu dile getiren Markle, "Diğer kültürleri tanıma konusunda gerçek bir sevgim vardı. Annemle birlikte çıplak Kore kaplıcalarına gittik. Daha önce hiç gitmemiş olanlar için belirtmem gerekir ki gerçekten ergenlik çağındaki bir kız için garip bir deneyim. Yaşları 9 ila 90 arasında değişen çıplak kadınlarla dolu bir odaya giriyorsunuz. Hepsi çıplak dolaşıp vücutlarını ovdurmak için sıraya giriyorlar ve bekliyorlar" dedi.

Asi gelin Meghan Markle, Kraliçe'yi çabuk unuttu! Yayınında yaptığı çıplaklık itirafıyla hayrete düşürdü

"ÇOK UTANDIM"

Kore kaplıcalarına gittiğinde çıplak olma konusunda çok utandığını ancak Koreli kadınların güzelliği karşısında büyük bir hayranlık hissettiğini dile getiren Markle, "Tek istediğim bir mayoydu ancak o noktada izin yoktu. Ergenlik döneminde olduğum için çok utandığımı hatırlıyorum. Annemle kaplıcada yıkandıktan sonra bir odada oturur ve lezzetli Kore yemekleri yerdik. Jjimjilbang'ın (Kore kaplıcası) nesiller boyu geleneğini benimseyen ve bunu birbirleriyle paylaşan bu güzel Koreli kadınları izlemeye bayılırdım" diye konuştu.

Asi gelin Meghan Markle, Kraliçe'yi çabuk unuttu! Yayınında yaptığı çıplaklık itirafıyla hayrete düşürdü
Asi gelin Meghan Markle, Kraliçe'yi çabuk unuttu! Yayınında yaptığı çıplaklık itirafıyla hayrete düşürdü
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Meghan Markle, Kore, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle'ın çıplaklık itirafı şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Meghan Markle'ın çıplaklık itirafı şaşırttı - Son Dakika
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