Kuruluş Osman'ın oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan nişan kararı - Son Dakika
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Kuruluş Osman'ın oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan nişan kararı

05.05.2023 10:17

Son olarak Kuruluş Osman'da rol alan Buse Arslan, dizideki rol arkadaşı Çağrı Şensoy ile nişan yaptı. Evde sade bir törenle yüzükleri takan Arslan'ı oyuncu arkadaşı Salih Bademci yalnız bırakmadı.

Kocamın Ailesi, Kertenkele Yeniden Doğuş, Aşk Yalanı Sever, Kocaman Ailem ve Kuruluş Osman gibi dizilerde başrollerini oynayan Buse Arslan, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Sevilen oyuncu, Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

SALİH BADEMCİ YALNIZ BIRAKMADI

Çağrı Şensoy ile evlilik kararı alan güzel oyuncu, evde sade bir tören düzenleyerek nişanlandı. Güzel oyuncu nişanında siyah detaylı beyaz sırtı açık bir elbise tercih etti. Şıklığı ve sade makyajıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu da meslektaşı Salih Bademci de yalnız bırakmadı.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı

İLK KARELERİ PAYLAŞTI

Nişan töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Buse Arslan, "Kendinin ve dünyanın yarısını bulduğumda" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımına Didem Balçın, Yeşim Salkım, Yiğit Uçan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan tebrik yorumu geldi.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı
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Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy nişanlandı

Salih Bademci, Çağrı Şensoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın oyuncuları Buse Arslan ve Çağrı Şensoy'dan nişan kararı - Son Dakika


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