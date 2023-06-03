Mabel Matiz balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu yayınladı, takipçileri beğeni yağdırdı

Şarkıları ve kendine has tarzıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak mayıs ayında çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Mabel Matiz paylaştığı fotoğrafların başında Melike Şahin'in düğünü geldi. Uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'i nikahın yalnız bırakmayan Matiz, Hazal Kaya'nın da bulunduğu bir fotoğraf yayınladı. Paylaşımında arkadaşlarıyla çektirdiği pozları yayınlayan Matiz, bir de balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu paylaştı.