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Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor! - Son Dakika

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

09.10.2021 17:43
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

İREM HELVACIOĞLUAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

İREM HELVACIOĞLU

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

İrem Helvacıoğlu, akraba buluşmalarına büyük önem veriyormuş. Kalabalık bir sülaleye sahip olan oyuncu, her bayram akrabalarıyla tuttukları düğün salonunda buluşup eski günleri yad ediyormuş.

Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, bilinenin aksine ülkede uzun yıllar yaşamamış. Oyuncu, albay olan babasının görevi nedeniyle daha 2 yaşındayken Türkiye'ye dönmüş.

Helvacıoğlu, hikayesi olan eşyalara büyük önem verirmiş. Bir atölyede meydana gelen yangın sonrası satın aldığı aynayı evinin en özel köşesine yerleştirmiş. Aynanın kendisi için özel olduğuna inanıyormuş.

Oyuncu, yüzündeki benlerin makyajla kapatılmasından ve rötuşlarla fotoğraftan silinmesinden hiç hoşlanmıyormuş.

MUSTAFA KESER

Ayhan Işık'ın yakın dostu

Mustafa Keser ve Ayhan Işık'ın bir zamanlar çok yakın dost olduğunu biliyor muydunuz? Hatta Mustafa Keser, 1973 yılında solist Ayhan Işık'ın arkasında çalmış. Keser, katıldığı bir programda Ayhan Işık'ın cimri olduğunu şöyle anlatmıştı: "Rahmetli çok cimriydi. Fuar zamanı 3-4 soliste birden çalıyoruz. Sahnede farklı olsun diye farklı gömlekler aldırıyorduk. Ayhan abiye yalvar yakar iki kilo üzüm aldıramadık"

Babası müzisyen olan Mustafa Keser'in oğulları Emrah Keser ve Yunus Emre Keser de aynı mesleği tercih etmiş.

Emrah Keser, yıllardır babasının hem vokalistliğini hem de menajerliğini yapıyormuş.

Mustafa Keser, kendine İzmir'deki Kösedere Köyü'nden bir taş ev satın almış.

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

GÖKÇE

Kaküllü bela

Gökçe'nin kaküle olan ilgisi çocukluğundan geliyormuş. Şarkıcı, arkadaşlarına ve akrabalarına sürekli "Saçlarım kaküllü mü, yoksa kakülsüz mü olsun?" diye sorarak etrafındakileri bezdirirmiş.

Gökçe'nin vücudunda dört dövme varmış. Sol koluna davul çaldığı için trampet, bacağına da gökçe çiçekleri dövmesi yaptıran şarkıcının ayak ve el bileklerindeki dövmeler ise eski hippi lideri Maria'yı simgeliyormuş.

Hayvansever şarkıcı, evinde bir ara 9 kedi beslemiş. Şimdilerde ise 2 kedi ve 1 köpeği varmış.

Mutfakta da hayli maharetli olan şarkıcının lahana dolması meşhurmuş.

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

HANDE ERÇEL

Oyunculuğa giden yol podyumdan geçti

Şimdilerde Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Hande Erçel'in kariyer yolculuğundaki ilk durağı podyum olmuş.

Bandırmalı olan Hande Erçel, 15 yaşındayken Kartal'daki bir AVM'de düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve birinci seçilmiş.

Podyumları seven Erçel, daha sonra Beylikdüzü'nde bir otelde düzenlenen 'Miss Civilization of Turkey' yarışmasında birincilik elde etmiş. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel de aynı yarışmada Miss Face Of Cinema (Sinema Güzeli) seçilmiş.

Miss Civilization of Turkey'de elde ettiği başarıyla Türkiye'yi Bakü'de temsil etmeye hak kazanan Hande Erçel, Miss Civilization Of The World-Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışmasında ikincilik kazanmış.

Hande Erçel'in televizyonla ilk tanışması 18 yaşında olmuş. Bir kanalda magazin programı sunuculuğu yapan Erçel'in dil sürçmeleri yıllar sonra gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu.

Kardeşi Gamze Erçel de oyuncu gibi ünlü bir isim. Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunan Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

TEOMAN

Mikrofon takıntısı

Ünlü rock'çı Teoman'ın mikrofon takıntısı olduğunu biliyor muydunuz? Teoman, konserlerinde asla telsiz mikrofon kullanmazmış. Hep kablolu mikrofon kullanır, böylelikle kendini daha güvende hissedermiş.

Teoman, 2.5 yaşındayken avukat olan babasının ölümüyle zor bir çocukluk geçirmiş. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan şarkıcı, öğrencilik yıllarında sokaklarda şişe toplayarak harçlığını çıkarırmış.

İlk gitarını komşularının yardımıyla alan Teoman'ın müzik hayatı o gün başlamış.

Teoman, Cihangir'e aşık bir sanatçı. Gününün çoğunu Cihangir'deki Kaktüs kafede oturarak geçiren rock'çı için, "mahallenin muhtarı" esprileri yapılıyormuş.

Hikaye kitapları okumayı seven Teoman'ın evinde bir de çizgi roman koleksiyonu varmış.

Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!

Hande Erçel, Türkiye, Teoman, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor! - Son Dakika Magazin


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