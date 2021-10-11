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İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok - Son Dakika

İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok

11.10.2021 19:22
İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinin Haluk'u oyuncu Burak Sergen'e eşi Nihan Ünsal'ın ihanet ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Burak Sergen'in "Beni aldattı" dediği eşi Nihan Ünsal'ın sevgilisi Özer Kaçmaz'ın eşi tv100'den Birsen Altuntaş'a konuştu. Kaçmaz'ın eşi Züleyha Şehitoğlu, " İzmir'de komşumuzdu, eşimi ayartıp sevgili oldu" dedi.

Geçen nisan ayında koronavirüse yakalanan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen, bir ay süren yaşam savaşını kazanmış ve taburcu olduktan kısa süre sonra kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal'la evlenmişti. Aradan 4 ay geçti ve film ve dizi senaryolarını aratmayan bir olay patlak verdi.

İHANET FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Nihan Ünsal'ın memleketi İzmir'de tanıştığı iş insanı Özer Kaçmaz'la sevgili olduğu ortaya çıktı.İhanetin boy boy fotoğrafları yayınlandı. Kaçmaz ile Ünsal havalimanı ve bir AVM'de el ele görüntülendi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'da olan Burak Sergen, kendisine açtığı güzellik merkezinin tadilatı nedeniyle İzmir'de olduğunu bildiği eşinin ihanetiyle sarsıldı ve hemen avukatı Uğur Sıtkı aracılığıyla boşanma davası açtı.

Nihan Ünsal ise Özer Kaçmaz'la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu.

Peş peşe yaşanan olaylar magazin gündemine bomba gibi düşerken Özer Kaçmaz'ın biri 4, diğeri 9 yaşında olan iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu tv100'e bomba açıklamalar yaptı.

İşte Züleyha Şehitoğlu'nun ifadeleri:

"Eşim Özer Kaçmaz'la fuarlarda stant işi yapıyoruz. İki çocuğumuz var. 2018'de boşandık, sonra yeniden barıştık ve eşimin yeni tuttuğu evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Bizim Özer'le kıskançlık kavgalarımız meşhurdur. Bir kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi 'Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum' deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen'le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş" dedi.

Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal'ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Şehitoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen'in hemşiresi de işin içinde... Çok çirkin olaylar var. Eşimle görüşmemizi engellemeye çalıştı. Koronaya yakalandık, eşim bizim eve ilaç getirecekti. Getirmedi. Telefonla aradım, meşgul yaptı. Evin önüne gittim, bu kadın balkona çıktı ve elini beline koymuş bana 'Sen ne yüzsüz kadınsın, buraya kadar geldiğine göre ilacını da kendin al' dedi. Elime aldığım taşı balkona attım..."

"GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜ"

Eşinin Nihan Ünsal'dan ayrılmaya çalıştığını da belirten Şehitoğlu, "Eşim çok saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Gerçek yüzünü anladı bu kadının... Ayrılmak istiyor, kadın 'Astım krizim tutuyor' diyerek kendisini yerden yere atıyormuş. Geçen gün bardakla elini kesmiş, her yer kan olmuş. Pazar akşamı da restoranda ayrılık konuşması yaptı ama kadın kendini yerlere atmış. Annesi gelmiş, geceyi hastanede geçirmişler... Burak Sergen'e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın istiyorum. Bu tarz kadınların gerçek yüzü ortaya çıksın. Burak beyin davasında da şahitlik yapmaya hazırım" diye konuştu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen eşi Nihan Ünsal'ın kendisini İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz'la aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Sergen şimdi de eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Burak Sergen'in, Nihan Ünsal Sergen'e karşı açtığı boşanma davasında mahkeme; 6284 Sayılı Kanun kapsamında tedbir alarak Nihan Ünsal Sergen'in, Burak Sergen'e herhangi bir iletişim aracı ile ulaşmasını, evine ve çalışma alanı olan setlere yaklaşmasını yasakladı.

Nihan Ünsal bu tedbirlere uymazsa; 3 ila 30 gün arasında zorlama hapsine çarptırılacak.

Öte yandan Burak Sergen ile Nihan Ünsal'ın evliliği henüz 1 yılını doldurmadığı için tarafların anlaşma olarak boşanma hakları bulunmuyor.

İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok
İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok
İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok
İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok
İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok

Burak Sergen, Sadakatsiz, Nisan, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İhanete ilişkin şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok - Son Dakika
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