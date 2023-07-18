MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı - Son Dakika
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MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı

18.07.2023 09:18

MasterChef All Star yarışmasının başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, sevgilisi Moumin Redjel tarafından evlilik teklifi aldı. Büşra, sevgilisinin teklifini kabul ederek bu özel anı Instagram hesabından paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşıyordu. Önceki gün MasterChef yarışmacıları sevgilisini dinlemeye giden Zambak, evlilik teklifi aldı.

"BU ÖZEL ANI YAŞATTIĞIN İÇİN HER ŞEYE EVET"

MasterChef'te tanıştığı arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Büşra, beklemediği bir anda evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifi karşısında şaşkına dönen Büşra, teklifi kabul etti. O anları Instagram hesabından paylaşan yarışmacı, "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı

MASTERCHEF YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Büşra'yı anlamlı gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı. Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" ifadelerini kullandı. Daha sonra yüzüğünü göstererek sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" dedi.

MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı
MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı
MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı
MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı
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MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı - Son Dakika


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