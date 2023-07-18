MasterChef All Star yarışmacısı Büşra, müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından Büşra Zambak, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşıyordu. Önceki gün MasterChef yarışmacıları sevgilisini dinlemeye giden Zambak, evlilik teklifi aldı.

"BU ÖZEL ANI YAŞATTIĞIN İÇİN HER ŞEYE EVET"

MasterChef'te tanıştığı arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Büşra, beklemediği bir anda evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifi karşısında şaşkına dönen Büşra, teklifi kabul etti. O anları Instagram hesabından paylaşan yarışmacı, "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Büşra'yı anlamlı gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı. Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" ifadelerini kullandı. Daha sonra yüzüğünü göstererek sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" dedi.