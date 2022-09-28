MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu - Son Dakika
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MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu

28.09.2022 09:20

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu için yarışan Fatma Nur'un takım arkadaşına tarif yazdığı peçeteyi vermesi şefleri kızdırdı. Sinirlenen Mehmet Yalçınkaya'nın "Sen yine boş durmuyorsun. Sana mı kaldı?" demesiyle morali bozulan Fatma Nur ise "Vallahi çok utanıyorum" dedi.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından Fatma Nur'u arkadaşına kopya vermesi şefleri sinirlendirdi.

YARIŞMACIDAKİ KOPYAYI GÖRDÜ

Mehmet Şef, yarışmacıların yaptığı yemekleri incelerken mavi takım yarışmacısı Atike'de bir kağıt olduğunu fark etti. "Bana bakın hepiniz" diyerek mavi takım yarışmacılarına seslenen Mehmet Şef, "Bu kimin yazısı" diye sordu. Yarışmacılar tedirginlik yaşarken Fatma Nur'un adı verildi. Mehmet Şef'in o notun buraya nasıl geldiğini sorması üzerine Fatma Nur "Ben götürdüm şefim" dedi.

MasterChef'te Fatma Nur'un kopya verdiğini gören Mehmet Yalçınkaya sert çıkıştı: Sana mı kaldı?

ÇAĞATAY VE TAYFUN'A CEZA

Çağatay ise notu Tayfun'un kendisine verdiğini, kendisinin Tolga'ya, Tolga'nın da Atike'ye ulaştırdığını söyledi. Peçete yazılı notları gösteren Mehmet Şef Çağatay'a "Bunun üzerinde ne yazılı olduğunu biliyor muydun?" diyerek yarışmacılara ceza verdi. Yalçınkaya, Tayfun'un peçete üzerinde yazılanları bildiğini söylemesi üzerine Çağatay ve Tayfun'a 3'er dakika oyundan çıkma cezası verdi.

MasterChef'te Fatma Nur'un kopya verdiğini gören Mehmet Yalçınkaya sert çıkıştı: Sana mı kaldı?

ATİKE: BEN DİREKT ALIP CEBİME KOYDUM

Atike ise kendisine gönderilen peçeteye bakmadan direkt cebine koyduğunu söyleyerek "Ben bilmiyordum. 'Peçeteyi al' dedi. Ben de aldım. Kaldı ki yukarıda konuşuldu yemeğin nasıl yapılacağını biliyordum. Peçeteyi peçete diye aldım" dedi.

MasterChef'te Fatma Nur'un kopya verdiğini gören Mehmet Yalçınkaya sert çıkıştı: Sana mı kaldı?

HEM FATMA NUR'U HEM DE TAYFUN'U AZARLADI

Daha önce de birkaç kez uyardığı Fatma Nur'un hata yapmasına sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, "Sen yine boş durmuyorsun yani Sana mı kaldı? Niye verdin!" diyerek tepki gösterdi. Peçeteyi uzattığı için Tayfun'a da sinirlenen ünlü şef, "Sen de ortağı mısın?" diye çıkıştı.

MasterChef'te Fatma Nur'un kopya verdiğini gören Mehmet Yalçınkaya sert çıkıştı: Sana mı kaldı?

DANİLO ZANNA VE SOMER SİVRİOĞLU TİYE ALDI

Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisinin ardından devreye giren Danilo Zanna ve Somer Yalçınkaya ise yaşananları tiye aldı. Zanna "Bu kadar kameranın arasında yakalanmama gibi bir ihtimaliniz var mıydı?" derken Sivrioğlu da "Kopyaya harcayacağın zamanı şuna harca" dedi.

FATMA NUR: VALLAHİ ÇOK UTANIYORUM

Yaptığı patlıcan kebabının tadına baktırmak için şeflerin karşısına çıkan Fatma Nur, kıymanın pişmediğini görünce yıkıldı. Kopya olayından ve çıkardığı tabaktan memnun olmadığını söyleyen Fatma Nur, "Şefim vallahi çok utanıyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

MasterChef'te Fatma Nur'un kopya verdiğini gören Mehmet Yalçınkaya sert çıkıştı: Sana mı kaldı?

ELEME ADAYI OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlığı almak için singapur noodle yaptı. Dokulmazlığı kazanan Çağatay, 1. eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını verdi. Masterchef Türkiye'de eleme potasına giren 2. isim ise takım oylaması ve Çağatay'ın oyu ile Kaan oldu.

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Son Dakika Magazin MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu - Son Dakika
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