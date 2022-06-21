Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi

21.06.2022 16:04

'Masumlar Apartmanı' adlı dizide 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Gizem Katmer, sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi. Gizem'in gelinlikli fotoğrafları ise büyük beğeni topladı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu. Çiftten güzel haber geldi.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çiftten Katmer, bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gizem Katmer ile Güçlü Aydoğdu, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi. Mutluluğa "evet" diyen çiftin düğününden ilk kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"AY BENİM GÜZELİM"

'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakteriyle Gizem Katmer'in ablasını canlandıran Ezgi Mola'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Katmer'in gelinlikli pozunu paylaşan Ezgi Mola, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notunu düştü.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan Katmer Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. İlk sinema deneyimini Aşk, Büyü vs. adlı filmde yaşamıştır. Bir çok reklam filminde yer alan Katmer'in yıldızı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman Karakteri ile parladı.

GİZEM KATMER'İN EŞİ KİMDİR?

Gizem Katmer, bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz ay aile arasında yapılan bir tören ile nişanlanan ünlü çift, dün aileleri ve arkadaşlarının katıldığı törenle evlendi.

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Kaynak: Snob Magazin

Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi - Son Dakika

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