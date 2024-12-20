Dünyaca ünlü ikonik star Maya Diab, geçtigimiz aksam Günay Restaurant'ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Günler öncesinden rezervasyonları dolan ünlü starı dinlemeyeGülşah Saraçoglu, Gonca Vuslateri, Niyazi Mete gibi tanınmış isimlerin yani sıra yerli ve yabancı misafirlerde yoğun ilgi gösterdi.
Unutulmaz gecede Maya Diab, 90 dakikalık repertuarının dışına çıkarak gördüğü yoğun sevgi karşısında yaklaşık 2 saat 20 dakika sahnede kaldı.
Maya Diab'ın sahne performansı, sadece müziğiyle değil, enerjisiyle de izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Güçlü vokali ve sahne hakimiyetiyle büyük beğeni toplayan Diab, hayranlarıyla sık sık etkileşime girerek konserin daha da özel hale gelmesini sağladı. Geceye katılanlar, sanatçının sıcak ve samimi tavırlarıyla adeta bir aile ortamı oluşturdu.
ŞUBAT'TA BİR KEZ DAHA SAHNE ALACAK
Yoğun ilgi gören konserin Şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Maya Diab'a Günay'da yoğun ilgi! Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı! - Son Dakika
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