Maya Diab'a Günay'da yoğun ilgi! Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı! - Son Dakika
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Maya Diab'a Günay'da yoğun ilgi! Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı!

Maya Diab\'a Günay\'da yoğun ilgi! Orta Doğu\'nun ikonu Günay\'da hayran bıraktı!

Dünyaca ünlü star Maya Diab, Günay Restaurant'ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere tanınmış isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı misafirler de yoğun ilgi gösterdi. Programının dışına çıkan Maya Diab, yaklaşık 2 saat 20 dakika sahnede kaldı. Yoğun ilgi gören konserin Şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.

20.12.2024 20:43
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Dünyaca ünlü ikonik star Maya Diab, geçtigimiz aksam Günay Restaurant'ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi

ÜNLÜ İSİMLER DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Günler öncesinden rezervasyonları dolan ünlü starı dinlemeyeGülşah Saraçoglu, Gonca Vuslateri, Niyazi Mete gibi tanınmış isimlerin yani sıra yerli ve yabancı misafirlerde yoğun ilgi gösterdi.

Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi

YAKLAŞIK İKİ BUÇUK SAAT SAHNEDE KALDI

Unutulmaz gecede Maya Diab, 90 dakikalık repertuarının dışına çıkarak gördüğü yoğun sevgi karşısında yaklaşık 2 saat 20 dakika sahnede kaldı.

Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi

UNUTULMAZ BİR DENEYİM SUNDU

Maya Diab'ın sahne performansı, sadece müziğiyle değil, enerjisiyle de izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Güçlü vokali ve sahne hakimiyetiyle büyük beğeni toplayan Diab, hayranlarıyla sık sık etkileşime girerek konserin daha da özel hale gelmesini sağladı. Geceye katılanlar, sanatçının sıcak ve samimi tavırlarıyla adeta bir aile ortamı oluşturdu.


Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi

ŞUBAT'TA BİR KEZ DAHA SAHNE ALACAK

Yoğun ilgi gören konserin Şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.

Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi
Maya Diab'ın Unutulmaz Konser Gecesi

Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maya Diab'a Günay'da yoğun ilgi! Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
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  • O bir Karşıyakalı:
    At gibi bin üstüne şaha kalk 0 0 Yanıtla
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