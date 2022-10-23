37 yaşına giren Hadise, doğum günü paylaşımında kendisini övdü: Efsane bir kadınım, olağanüstü kadın, o benim

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürerek boşanma davası açtı. 30 Eylül'de 5 aylık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı yeni yaşını kutladı.

DOĞUM GÜNÜ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

37 yaşına giren Hadise, 14 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Yeni yaşına gösterişli bir pastayla giren güzel şarkıcı göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Paylaşımı yarım milyon beğeni alan Hadise'nin kıyafetinin fiyatı ise 3 bin 347 TL.

DOĞAL HALİYLE BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden ünlü şarkıcı, Londra'daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Doğal güzelliğini gözler önüne seren Hadise'ye beğeni ve yorum yağmıştı.