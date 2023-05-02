Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.
Bu yıl en çok dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Rihanna oldu. Seçtiği kostümle Vogue'un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı. Kendall Jenner'ın cesur seçimi ise kırmızıya halıya damga vurdu.
İşte geceden şıklık manzaraları;
Son Dakika › Magazin › MET Gala 2023 ünlülerin moda geçidi oldu! Rihanna giydiği kıyafetle çok konuşulurken gecede Jared Leto, Kendall Jenner, Cardi B ve JLO sahne aldı - Son Dakika