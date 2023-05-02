MET Gala 2023 ünlülerin moda geçidi oldu! Rihanna giydiği kıyafetle çok konuşulurken gecede Jared Leto, Kendall Jenner, Cardi B ve JLO sahne aldı - Son Dakika
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MET Gala 2023 ünlülerin moda geçidi oldu! Rihanna giydiği kıyafetle çok konuşulurken gecede Jared Leto, Kendall Jenner, Cardi B ve JLO sahne aldı

02.05.2023 10:57

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. İşte geceden manzaralar.

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

RİHANNA RAKİPLERİNİ SOLLADI

Bu yıl en çok dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Rihanna oldu. Seçtiği kostümle Vogue'un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı. Kendall Jenner'ın cesur seçimi ise kırmızıya halıya damga vurdu.

İşte geceden şıklık manzaraları;

Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Pişti oldular
Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Jared Leto
Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Cardi B
Rıhanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Rihanna
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Lil Nas X
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Doja Cat
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Kendall Jenner
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Gigi Hadid
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Kylie Jenner
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Florance Pugh
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Jennifer Lopez
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Cara Delevingne
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Rihanna
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz Beckham
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Natasha Poonawalla
Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu
Kendall Jennner
YORUMLAR (1)
  • Ahmet Yildiz: Hangimiz daha fazla nasıl acayip görünürüz diye yarışmışlar... Cevap Yaz 48 1 Yayından Kaldır
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Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu Rihanna'yı görebilene aşk olsun! MET Gala 2023'e ünlü isimlerin tarzı damga vurdu

Kendall Jenner, Jared Leto, Rihanna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MET Gala 2023 ünlülerin moda geçidi oldu! Rihanna giydiği kıyafetle çok konuşulurken gecede Jared Leto, Kendall Jenner, Cardi B ve JLO sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MET Gala 2023 ünlülerin moda geçidi oldu! Rihanna giydiği kıyafetle çok konuşulurken gecede Jared Leto, Kendall Jenner, Cardi B ve JLO sahne aldı - Son Dakika
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