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Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım - Son Dakika

Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım

Son Güncelleme: 23.10.2023 14:32

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikinci kızı Sevgi Katkıcı, sanatçının yıllardır kendilerine manevi olarak destekte bulunmadığını ve Akpınar olarak anılmak istemediğini söyledi.

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Sevgi Katkıcı ve Duygu Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını kazanmasıyla ortaya çıkan olayda kardeş Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu. Akpınar olarak anılmak istemediğini söyleyen Katkıcı, sanatçının kendilerine hiç kıymet vermediğini söyledi. Genç kadın, kendilerini terk eden annesinden bahsederken de duygusal anlar yaşadı.

"METİN AKPINAR İNKAR ETSE DE BİR SÜRE ANNEMİZLE GÖRÜŞTÜ"

Ankara Masası'na konuşan Sevgi Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. Hayır sen benim annem değilsin cevabını verdim. Neden bıraktın dedim? ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı gözyaşları içinde ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım
Sevgi Katkıcı

"ANNEMİZ OLMAYI BECEREMEMİŞ"

Annesine çok kızdığını söyleyen 2 çocuk annesi Sevgi Katkıcı, gözyaşlarına hakim olamayarak "Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş. İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı. Nüfusuna geçmedik. Özdener babamın nüfusundayız. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapıp kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz."

Metin Akpınar'ın yıllardır kendilerini bildiğini söyleyen Sevgi Katkıcı, düğününe davet etmesine rağmen gelmediğini ve çocuklarının dede Akpınar'a çok benzediğini belirtti.

Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı gözyaşları içinde ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım
Sevgi Katkıcı, eşi, çocukları, Metin Akpınar ve Duygu Nebioğlu
Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı gözyaşları içinde ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım
Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım

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Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım - Son Dakika
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