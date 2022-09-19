Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif - Son Dakika
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Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif

19.09.2022 12:23

Mısırlı sevgilisi Meedo ile özel bir partiye katılan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar sonrası Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını açıklayan avukatı, müvekkilinin tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katılmıştı. Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde uyuşturucu kullandığını iddia etmişti.

TEST SONUCU NEGATİF

Görüntüler büyük yankı uyandırırken Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Emek Emre, müvekkilinin Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

Bu görüntüler tartışma yaratmıştı! Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu çıktı

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAKTIR"

Söz konusu görüntülerin müvekkilinden habersiz çekildiğini ve rızası olmadan paylaşıldığına dikkat çeken Emek Emre "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" denildi.

Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı teste girdi! İşte çıkan sonuç
Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı teste girdi! İşte çıkan sonuç
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Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif - Son Dakika


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SON DAKİKA: Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif - Son Dakika
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