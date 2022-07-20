Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor... - Son Dakika
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Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...

20.07.2022 16:00

Geçtiğimiz ay İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın son hali dikkat çekti. Sosyal medyada 19 yaşındaki Lidya'nın büyüdükçe annesine benzediği yorumları yapıldı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

KIZI, ANNESİNE BENZETİLDİ

Karar'da yer alan habere göre, bir süredir özel hayatıyla konuşulan Müge Anlı, bu sefer de gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi. Anlı, Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızını sır gibi saklıyor. 2002 doğumlu olan Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyor. Annesi gibi sarı saçları olan Akdağ'ın son hali ortaya çıktı. Genç kızın son görüntüsü ise Müge Anlı'ya benzetildi.

İşte Müge Anlı'nın kızının son hali:

Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, genç kız oldu! Son hali aynı annesi
Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, genç kız oldu! Son hali aynı annesi
Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, genç kız oldu! Son hali aynı annesi
Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, genç kız oldu! Son hali aynı annesi
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Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor... - Son Dakika


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