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Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi - Son Dakika

Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi

24.09.2021 15:48

Almanya'da yaşayan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Alexander Schlıenbecker, 33 yıldır hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı'ya katıldı. Kısa süre içinde ailesini bulan ve 19 kardeşi olduğunu öğrenen Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adının da Vedat olduğunu öğrendi.

Almanya'da yaşayan Schlıenbecker, 2007 yılında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra gerçek ailesini araştırmaya başladı. Ablası 3, kendisi de 2 yaşındayken 1988 yılında İzmir'de bir caminin önüne bırakıldıklarını öğrenen Schlıenbecker, Türkiye'de ailesini aradı ancak herhangi bir ize ulaşamadı. Ulusal bir gazeteye kısa bir süre önce haber olan Schlıenbecker, daha sonra Müge Anlı'nın programına katıldı. Canlı yayında ailesine ulaşan Schlıenbecker, annesinin İzmir'de, babasının da Ankara'da yaşadığını ve 19 kardeşinin olduğunu öğrendi.

MÜSLÜMAN OLDU

Annesiyle İstanbul'da buluşan Schlıenbecker, daha sonra eşi, çocukları ve 8 kardeşiyle İzmir'e geldi. Burada annesinden bir an olsun ayrılmayan Schlıenbecker, Almanya'ya dönmeden önce bir camide Müslüman oldu. Schlıenbecker, Buca ilçesindeki annesinin evinde Almanya'daki ailesinin evlatlık olduğunu hiçbir zaman kendisine söylemediğini belirtti.

33 yıl sonra Müge Anlı'da ailesine kavuşan Alexander Schlıenbecker, gerçek adını da öğrendi

"İSMİMİM VEDAT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Çocukları olduktan sonra evlatlık olabileceğini düşünmeye başladığını anlatan Schlıenbecker, "Sosyal medyadan uzun yıllar araştırmalar yaptım. İzmir'e geldim, ailemi aradım ama bir sonuç alamadım. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de yayın yapan bir televizyon programına katıldım. Onların sayesinde aileme gerçek anne ve babama kavuştum. Çok mutluyum bu benim için bir hayaldi. İsmimin Vedat olduğunu söylediler, ablamın da Hülya...Yıllar sonra gerçek ailene kavuşmak çok güzel, sevinçliyim" diye konuştu. Schlıenbecker, Türkiye'ye dönüp dönmeme noktasında henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.

33 yıl sonra Müge Anlı'da ailesine kavuşan Alexander Schlıenbecker, gerçek adını da öğrendi

"BABALARI, ÇOCUKLARI CAMİ AVLUSUNA BIRAKMIŞ"

Anne Fatma Korhan (58) da ilk eşiyle kaçarak evlendiklerini, ayrıldıktan sonra 2 yaşındaki Vedat ve 3 yaşındaki Hülya'yı babalarına verdiğini söyledi. Babalarının çocuklarını cami avlusuna bıraktığını yıllar sonra öğrendiğini anlatan Korhan, şunları belirtti: "O dönem abim, 'Çocuklarını ver gel' dedi. Ben de babasına çocukları verip ailemin evine döndüm. Çocukları mecburen babalarına verdim. Ben o zamanlar bilmiyordum, babaları bakıyor sanıyordum. Birileri sonra bana, 'Çocukları Almanya'ya götürdü.' dedi. Bunu öğrenince çok ağladım. Kızım eteğimi tuttu bırakmadı, o anlar gözümün önünden hayatım boyunca hiç gitmedi."

33 yıl sonra Müge Anlı'da ailesine kavuşan Alexander Schlıenbecker, gerçek adını da öğrendi

"ÇOCUĞUMA SARILINDA ANNEMDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM"

Korhan, oğlunun kendilerine ulaşmaya çalıştığını duyunca ilk başta buna inanmadığını vurgulayarak, "Ağladım, televizyona baktım hemen. İnanmadım başta ve çok şaşırdım. Çocuğuma, Vedat'a sarılınca annemden doğmuş gibi oldum. İnşallah Hülya da gelir. Ona da sarılıp koklarsam yeter bana. Çocuklarımı hiç unutmadım. Sonradan doğan bir kızıma da Hülya ismini koydum. Bu Hülya'yı diğerinin yerine koydum. Hiç unutmadım. Yemek yiyorum boğazıma takılıyor. Hep dedim onlar ne yedi, açtır, toktur bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi

Müge Anlı, Türkiye, Almanya, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Konumun durumun ne olursa olsun hicbir zaman ne anne ne baba bilhassa küçük çocukları hiçbir yere bırakmamalı. Bu olayda olduğu gibi 33 yıl sonra bile gerçekle yüzleşirsin. Tabii yüz varsa. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi - Son Dakika
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