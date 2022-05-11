Müstakbel kayınvalidesinin "evlenmelerine rızam yok" sözleri soruldu! Samar Dadgar soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Müstakbel kayınvalidesinin "evlenmelerine rızam yok" sözleri soruldu! Samar Dadgar soruları yanıtsız bıraktı

11.05.2022 08:57

Özcan Deniz'in İranlı nişanlısı Samar Dadgar müstakbel kayınvalidesi tarafından "istenmeyen gelin" ilan edilmişti. Alışveriş yaparken görüntülenen Dadgar konuyla ilgili sorulan sorulara yanıt vermek istemediğini söyledi.

Özcan Deniz ile nişanlanan İranlı modacı Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Modacı, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz tarafından istenmediği yönündeki iddiaları duyunca alışverişini yarıda keserek hızla basın mensuplarının yanından ayrıldı.

ANNE, ÖZCAN DENİZ'İN EVLİLİK KARARINA KARŞI ÇIKTI

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de görüntülendi. Torunu Kuzey'i görememekten dert yanan Kadriye Deniz, oğlunun özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" diyen Deniz, Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın evleneceğini hatırlatan muhabirlere, "İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" diyerek Samar Dadgar'a sıcak bakmadığını ifade etti.

İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı

YÜZÜK DENERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Özcan Deniz ile nişanlanan İranlı modacı Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turunda görüntülendi. Bir mücevher mağazasında pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti. Samar Dadgar, gazetecilerin "Özcan Deniz'in annesi bu evliliğe karşı olduğunu söyledi. Neler söylersiniz?" sorusunu cevapsız bırakarak "Konuşmak istemiyorum, beni anlayışla karşılayın" dedi.

İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı
İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı
İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı
İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı
İstenmeyen gelin olduğu söylenen Özcan Deniz'in sevgilisi, soruları duyunca basın mensuplarından kaçtı
Özcan Deniz'in annesinden oğlunun aşk hayatıyla ilgili ilk yorum: İlla nikah masasına mı oturmak lazım
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Samar Dadgar, Özcan Deniz, Nişantaşı, alışveriş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müstakbel kayınvalidesinin 'evlenmelerine rızam yok' sözleri soruldu! Samar Dadgar soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müstakbel kayınvalidesinin "evlenmelerine rızam yok" sözleri soruldu! Samar Dadgar soruları yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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