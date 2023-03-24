Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinin masasında olay çıkarmıştı! Burak Deniz'in kavga görüntüleri ortaya çıktı

Adana Film Festivali kapsamında bulunduğu Sheraton Grand Adana Oteli'nde sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşı Necmi Deniz'le oturduğu sırada masaya giderek olay çıkaran Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

BURAK DENİZ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahinkaya, Burak Deniz'in "kasten yaralama", "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti. Burak Deniz de avukatı Serdar Opak'la hakkında yapılan şikayet nedeniyle savcılığa gidip ifade vermişti.

"HAKARETTE BULUNMADIM"

Burak Deniz ifadesinde "Konuşmada Nilperi, Emre ve Necmi Deniz ile şakalaştık, normal bir şekilde gülüyor muhabbet ediyorduk, Nilperi'ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bulunmamı gerektirecek bir neden de yoktu zaten. Herhangi bir şekilde birbirimize vurmadık. Bu esnada sanıyorum gözlüğü düşmüş ama ben herhangi bir şekilde Necmi Deniz'e vurmadım. Olay anında diğer şahısları ayırmak için olaya dahil olduğumdan arbede esnasında gözlüğü düşmüş olabilir ama kesinlikle ben yapmadım" demişti.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Nilperi Şahinkaya'nın Burak Deniz geldikten sonra masadan hızla uzaklaştığı ardından da Burak Deniz'le Necmi Deniz'in arasında sert bir tartışmanın çıktığı görülüyor.

"İFADESİ GÖRÜNTÜLERLE ÇELİŞİYOR"

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli "Mahkeme dosyasında daha net görüntüler var. İfadelerimizle kamera kayıtlarının birebir uyuştuğunu gördük. Burak Deniz'in de vermiş olduğu ifadenin gerçeği yansıtmadığı o görüntülerle ortaya çıkacaktır" dediği öğrenildi.