Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı! - Son Dakika
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Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!

16.06.2022 10:01

Geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever, sosyal medya hesabından ikizleri Alya ve Sofia'nın yüzlerini ilk kez gösterdi. Anne olmak için defalarca kez tedavi gören Sever'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Anne olmak için 8 kez tüp bebek tedavisi gören 49 yaşındaki başarılı sunucu Seray Sever, geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. 3,5 saat süren doğum sonrası kızlarına kavuşan Sever, ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.

"KIZLARIMIZIN İLK FOTOĞRAFI"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seray Sever, eşi ve bebekleriyle pozlarını paylaştı. Sever, kızlarını ilk kez gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm. Nefesim, kalp atışım. kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara. Evimize gelip son derece profesyonelce ve tatlılıkla fotoğraflarımızı çeken güzeller güzeli Banu Yeğin'e çok teşekkür ederim ve herkese tavsiye ederim."

49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Seray Sever'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Ivana Sert, Ömür Sabuncuoğlu, Selçuk Yöntem, Cenk Eren, Kemal Doğulu, Safiye Soyman, Uğurkan Erez, Gonca Vuslateri ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerden yorumlar yağdı.

49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
49 yaşında anne olan Seray Sever, ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
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Seray Sever, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı! - Son Dakika


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