Oryantal Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Oryantal Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor

Oryantal Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor

26.06.2023 10:45

Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Tanyeli, özel bir hastanede tedavi görüyor. Hasta yatağından video yayınlayarak sevenlerine teşekkür eden Tanyeli, dua ve helallik istedi. Sanat camiasındaki dostlarına teşekkür eden Tanyeli, saçlarının biraz gideceğini ve peruk kullanıp kullanmayacağına karar vermediğini söyledi. Tanyeli, tam teslim olduğunu ve tevekkül ettiğini belirtti.

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Bugün hasta yatağından video yayınlayarak bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Tanyeli, dua ve helallik istedi.

"BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORUM BANA MORAL OLDU"

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoları paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, şunları söyledi: "Güzel mesajlarınızdan dolayı Allah razı olsun. Pankreas kanseri tanısı konuldu, şu an hastanede yatıyorum. Doktorlarım çok iyi ve umut vadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde de bir sınav vardır. Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ederim, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıp bana yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, tuttuğunuzu altın etsin. Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu."

"TAM TESLİMİM, TEVEKKÜL EDİYORUM"

"Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim. Zara, Sibel Can, Pınar Eliçe, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Hande Yener, Demet Akalın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek ve Hakan Altun'a beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
Kanserle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından video paylaşarak sevenlerinden helallik istedi
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Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oryantal Tanyeli pankreas kanseriyle mücadele ediyor - Son Dakika


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