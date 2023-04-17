Oyuncu Larissa Gacemer, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor! Gül hastalığına yakalandı - Son Dakika
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Oyuncu Larissa Gacemer, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor! Gül hastalığına yakalandı

17.04.2023 09:31

Güzel oyuncu Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından vücudundaki yaraları göstererek gül hastalığına yakalandığını açıkladı. Zor günlerden geçtiğini ifade eden Gacemer, "Bu stresten dolayı oluyor. İyileşiyorum, çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Yıllar önce Krem adlı diziyle tanınan ve sonrasında Survivor'a katılan güzel oyuncu Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturarak Türkiye'de yaşamaya başladı. Uzun yıllardır sosyal medyada içerik üreten ünlü isim, bir süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı.

"DEPREMDEN BİR HAFTA SONRA VÜCUDUMDA BİRKAÇ NOKTA HİSSETTİM"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan Larissa Gacemer, "Güzel insanlar, depremden 1 hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince birkaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi. Doktor direkt 'Pityriasis Rosea' Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü 2 ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı
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Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı

Larissa Gacemer, Burak Gacemer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Larissa Gacemer, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor! Gül hastalığına yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Larissa Gacemer, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor! Gül hastalığına yakalandı - Son Dakika
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