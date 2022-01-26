Ozan Güven'den şaşırtan geri dönüş! Şiddet iddialarından sonra hiçbir projede yer almamıştı

"El Bar" adlı filmden esinlenerek uyarlanan "Taxim" adlı tiyatro oyunu 2 Şubat Çarşamba günü sahnelenecek. Kadrosunda, Şevket Çoruh, Ozan Güven ,Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir, Nergis Çorakçı, Mert Asutay, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in yer aldığı oyun, "Baba Sahne"de izleyiciyle buluşacak.

KADIN ROLÜNÜ OYNAYACAK

"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı on insanı konu edinen oyunda Ozan Güven, kadın rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunun afişi sosyal medyada gören kullanıcılar, "Afişte Ozan Güven'i arıyorum, 'Nerede?' diye. Çok iyi..." ve "Ozan Güven büyük sürpriz oldu" şeklinde yorumlarda bulundu.

TAXİM'İN KONUSU NEDİR?

"Taxim Bistro"da yolları kesişen birbirinden farklı hayatlar... On farklı insan, on farklı kader... Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu insanların yolları, bir anda beliren hayatta kalma kavşağında sınava tabi tutulursa neler olur? "Taxim", sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf'ın oyunu...

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından taraflara 21 Ocak 2021 gününe duruşma tarihi verilmişti. İddianamede Ozan Güven 'sanık', Deniz Bulutsuz ise 'müşteki' olarak yer almıştı.

Deniz Bulutsuz

Ozan Güven, hakkındaki iddiaların ardından 2020'de İstanbul'u terk etmişti. Güven'in Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği iddia edilmişti. Yaşananların ardından uzun bir süredir ekran önünde yer almayan oyuncunun; Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttuğu ileri sürülmüştü.