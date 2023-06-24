Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama: Çok güzel haberler almaya başladık - Son Dakika
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Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama: Çok güzel haberler almaya başladık

24.06.2023 14:57

Sanatçı Özkan Uğur'un yoğun bakımda tedavisi devam ederken, ailesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, doktorların büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunların da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inandıklarını belirtti.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden sanatçı MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un ailesi, Instagram hesabından açıklama yaparak, sanatçının son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.Ailesi "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır" dedi.

ENTÜBE EDİLDİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla yeni gelişme

"ÇOK GÜZEL HABERLER ALMAYA BAŞLADIK"

Ünlü sanatçının hesabından yapılan paylaşımda, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur." ifadeleri kullanıldı.

Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumunda yeni gelişme
Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla yeni gelişme
Ailesi paylaştı! Entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla yeni gelişme
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama: Çok güzel haberler almaya başladık - Son Dakika


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