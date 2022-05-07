Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları - Son Dakika
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Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları

07.05.2022 13:32

Birkaç ay önce 8 yıllık eşinden boşanan bir dönemin ünlü ismi Petek Dinçöz, Miami'ye taşınmıştı. Oğlunun eğitimi için ülke değiştirdiğini açıklayan Dinçöz sosyal medya hesabından süper mini elbiseli pozlarını paylaştı.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran 41 yaşındaki Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, Miami'ye taşındı. Yaşamına Miami'de devam etme kararı alan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan Dinçöz, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, camın önünde mini elbisesiyle verdiği pozu "Yağmurlu bir gün" notuyla yayınladı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı

OĞLUNUN OKULA BAŞLAMASINI KUTLADILAR

Petek Dinçöz, 1 hafta önce okula başlayan oğlu için sevdikleriyle bir kutlama yapmıştı. O anları da Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Ailecek oğlumun okul hayatına başlamasının ilk pastasını üfledik. Eğitim hayatında başarı eksik olmasın oğlum, hep alkışlan" ifadelerini kullanmıştı.

Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı

İşte Petek Dinçöz'ün Miami pozları...

Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı
Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı
Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı
Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı
Miami'ye taşınan 41'lik Petek Dinçöz, süper mini elbiseli pozunu paylaştı
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Son Dakika Magazin Petek Dinçöz'den süper minili Miami pozları - Son Dakika


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